«In questa crisi le vecchie regole del capitalismo non valgono più»

«I miei amici qui ad Harvard definiscono l’Europa “the sinking museum”, il museo che affonda. Usano questa espressione da dieci anni. Da quando la crisi del 2008 e la crisi del debito sovrano del 2012 hanno mostrato la disunione politica, culturale ed economica dell’Unione europea, che si sarebbe sgretolata prima nell’euro e poi nell’intera architettura istituzionale senza la difesa del presidente della Bce Mario Draghi. Lo sguardo americano classico sull’Europa, però, non basta più. La crisi della globalizzazione e quest’ultima recessione attivata dal coronavirus stanno modificando il profilo del mondo e impongono un cambio di paradigma. Nelle policy. Nelle banche centrali. Nel rapporto fra pubblico e privato. Nelle priorità».

Dante Roscini, classe 1958, è stato per vent’anni un banchiere d’affari ai vertici di Goldman Sachs (capo del mercato dei capitali in Europa), Merrill Lynch (numero uno globale del mercato dei capitali azionari) e Morgan Stanley (responsabile di tutte le attività in Italia). Nel 2008, ha cambiato vita diventando docente alla Harvard Business School: «I miei colleghi definirono la mia decisione di allora “financial suicide”. Guadagnavo somme importanti e avevo il particolare potere che si ha negli affari. La mia vita però non era equilibrata. La quotidianità non aveva senso. Non vedevo mai mia moglie Paola e i nostri due gemelli, Flavia e Giorgio. Un giorno volai da Londra a Tokyo. Presi un taxi. Andai a una cena con un cliente. Ripresi un taxi. Rientrai a Londra con l’aereo. Mi trovavo in una meta-realtà», spiega dalla sua casa di Newton, un sobborgo residenziale di Boston, a dieci minuti di macchina dall’università.

Siamo collegati via Skype. In Massachusetts sono le due del pomeriggio. In Italia le otto di sera. Anche gli Stati Uniti sono colpiti dalla pandemia di coronavirus. Harvard, come tutte le università, ha riconvertito l’insegnamento tradizionale all’online. Alle spalle di Dante si vede un papier peint francese in cui Telemaco arriva sull’isola di Calipso: appartiene, dal 1818, alla famiglia della moglie Paola. Paola, che si è spostata con il marito fra New York, Londra e Boston, è di Genova (Dante, invece, è perugino ma romano di adozione) e anni fa scriveva di mostre e di cultura dagli Stati Uniti per il Domenicale. «Io ho uova e asparagi come primo piatto. Tu che cosa hai?», mi chiede. Io replico con una piadina ripiena di arrosto e di melanzane, in un tempo che impone la riduzione al minimo delle uscite nei negozi sottocasa, scombina le abitudini e fa accendere la fantasia combinatoria in cucina.

«Sta veramente cambiando tutto. Essere ad Harvard garantisce un punto di osservazione molto interessante», dice Roscini, uno dei dieci “professor of practice” fra i duecentoventi docenti della business school («siamo quelli senza il dottorato»). Roscini ha un legame stretto con Harvard e con Boston: la summer school di due mesi ad Harvard per imparare l’inglese («frequentavo ingegneria nucleare alla Sapienza, un giorno andai da Harvard al Mit a parlare con il guru del nucleare Norman Rasmussen, rimasi colpito dal piccolo reattore per gli esperimenti che avevano in dipartimento»), poi l’Mba e, venti anni dopo, la docenza. Harvard, nella gerarchia intellettuale delle classi dirigenti angloamericane e filoatlantiche, è uno dei canoni ortodossi. Che, adesso, si misura con la realtà: «Le frontiere sono sempre più chiuse. Gli investimenti stranieri sono sempre più ostacolati. Con l’amministrazione Trump il Cfius, il Committee on Foreign Investment in the United States, è diventato più influente e incisivo. In Australia, dalla scorsa settimana, il Foreign Investment Review Board deve pronunciarsi su ogni investimento estero: perfino sull’acquisto di un monolocale a Melbourne». La decostruzione delle catene globali del valore è in corso da almeno quattro anni. Dal 2001 ad oggi, la Cina è passata dal 4% al 16% del PIl mondiale, è entrata in tutte le supply-chain ed è diventata centrale nel 5G e nell’intelligenza artificiale, nelle nanotecnologie e nell’auto elettrica.

Io verso mezzo bicchiere di Montepulciano. Niente vino per lui, solo acqua, a pranzo. In più questo pomeriggio partecipa a un seminario online con altri colleghi: «Questa crisi pandemica ha acceso un dibattito frenetico fra scienziati e economisti, studiosi di politica e storici».