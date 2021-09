In recupero l’export di orologi ad agosto, traino dai modelli più costosi

Questo invece l'andamento nella top ten in rapporto all'agosto del 2019: Cina +55,3%, Usa +19,6%, Hong Kong -26,2%, Regno Unito +3%, Germania -2,6%, Singapore -11,5%, Giappone -37%, Emirati Arabi +32,6%, Italia +5%, Francia -20,4%.

Il traino dei modelli più costosi

Per l'incremento complessivo registrato nel mese di agosto, anche rispetto al 2019, è stata determinante la gamma alta (prezzo all'export sopra i 3 mila franchi), che ha avuto un pur contenuto aumento rispetto ai livelli pre virus; in lieve flessione in rapporto al 2019 la gamma medio-alta (500-3 mila franchi), in contrazione la gamma media (200-500 franchi), in forte calo la gamma di base (sotto i 200 franchi). Sul versante dei primi otto mesi 2021, tutti i dieci maggiori mercati sono in marcato rimbalzo.

Ecco invece le percentuali della top ten rispetto al periodo gennaio-agosto del 2019: Cina +62,7%, Usa +25,4%, Hong Kong -24,3%, Giappone -14,1%, Singapore +1,8%, Regno Unito -10%, Germania -8,1%, Emirati Arabi +1,9%, Francia -16,1%, Italia -10,7%.

Per il polo elvetico orologiero la sfida è mantenere il buon ritmo riacquisito, se possibile rafforzando la ripresa anche al di fuori dei due traini ampiamente principali, Cina e Usa. La Federazione dell'industria orologiera svizzera (Fh) in questi mesi si è mantenuta prudente nelle previsioni – considerando anche le incertezze ancora legate alla pandemia nel mondo – ma ha lasciato abbastanza chiaramente intendere che chiudere l'intero 2021 in vicinanza o agli stessi livelli del 2019 (export di 21,7 miliardi di franchi annuali) sarebbe già una tappa nettamente positiva.