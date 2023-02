In Repubblica Dominicana tra diavoli zoppi e costumi della tradizione

Si è partiti a inizio febbraio lungo il Boulevard Primero de Noviembre a Punta Cana, rinomata località turistica dell'isola, e il gran finale è in programma il 5 marzo sul Malecón di Santo Domingo. Il carnevale della Repubblica Dominicana è il più antico del continente americano, la sua prima celebrazione risale infatti al 1520, ed è anche l'occasione per festeggiare l'indipendenza del paese, che cade il 27 febbraio. Molto atteso dai nativi ed altrettanto apprezzato da turisti e visitatori, prende le forme delle maschere fra le maschere che sfilano ogni domenica del mese dal pomeriggio a sera inoltrata al ritmo di merengue e bachata nelle varie città intorno al personaggio più famoso della festa, quello del “Diablo Cojuelo” (diavolo zoppo), tipico di La Vega. L'evento più importante è l'ultimo in programma, la “Parata Nazionale”, a cui partecipano centinaia di comparse di tutte le 32 province del paese al cospetto dei carri allegorici e dei 12 personaggi caratteristici del carnevale dominicano, dagli Africanos dipinti di nero ai Platanuses vestiti di foglie di banano, dagli Indios che ricordano gli aborigeni dell'isola ai Lechones con i loro coloratissimi costumi

