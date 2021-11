In Rinascente Duomo tutto pronto per Natale

Ascolta la versione audio dell'articolo

New York aspetta ogni anno di stupirsi davanti alle vetrine di Bergdorf Goodman, Milano lo fa con quelle di Rinascente Duomo. Gli allestimenti del più famoso department store di Manhattan, a pochi isolati da Central Park, sono una vera attrazione turistica, oltre che per i locali. Ma lo stesso vale da anni per le vetrine che danno su piazza Duomo di Rinascente e per gli arredi natalizi interni del department store italiano.

Quest’anno si è partiti persino in anticipo: in attesa di rivelare il progetto ospitato nelle grandi vetrine dei punti vendita di Milano (ma anche, con le giuste variazioni sul tema, Monza, Roma Tritone, Roma Fiume, Torino, Firenze, Palermo, Catania e Cagliari), molte sono le sorprese all’interno. A cominciare dallo spazio dedicato alle botteghe del presepe artigianale partenopeo di via San Gregorio Armeno.

Tra gli “ospiti” di Rinascente Duomo c’è Marco Ferrigno, che ha elaborato e reinventato il mestiere tramandatogli dal padre Giuseppe inserendo elementi di freschezza e di innovazione, che gli hanno fatto vincere il Primo premio San Gregorio Armeno per tre anni consecutivi e The First Award Europe, ma gli hanno anche permesso di esporre le sue creazioni a New York, Parigi, Arles e Stoccarda.