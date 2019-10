In ripresa il mercato del vetro piano in Italia L’edilizia (con le finestre) assorbe il 65% delle vendite, segue l’arredamento. Nel 2018 ha un valore stimato di circa 840 milioni di euro con un aumento di circa il 5% di Jacopo Giliberto

Il mercato del vetro piano in Italia sembra ormai in ripresa. Nel 2018 ha un valore stimato di circa 840 milioni di euro con un aumento di circa il 5% rispetto all’anno precedente. Il principale settore d’impiego resta l’edilizia, che assorbe circa il 65% delle vendite e la maggior parte del vetro è utilizzata per le finestre, un mercato che vale 421 milioni di euro, mentre quello delle facciate ne vale 105.

Il secondo mercato è quello dell'arredamento che include anche l’arredo-bagno e i mobili per ufficio.

Tassi di crescita intorno al 2% sono attesi nel biennio 2019-2020 nei settori dell’edilizia e dell'arredamento.

Questi i dati rilevati dal rapporto «Il Settore del Vetro Piano in Italia», realizzato da Assovetro in collaborazione con la società di ricerca di

mercato MCR e con il coordinamento scientifico del professor Carmine Garzia, che quantifica la domanda e definisce le dinamiche competitive del vetro piano in Italia; analizza i modelli di business del settore dei trasformatori del vetro piano, valuta la struttura degli investimenti e le performance di gestione.

Il rapporto è stato presentato nell’ambito dell’Osservatorio nazionale sul vetro piano.

I numeri del mercato del vetro piano

Il mercato del vetro piano in Italia verso clienti industriali e finali residenti in Italia ha un valore stimato (2018) di circa 840 milioni di euro. Il principale settore d’impiego è l'edilizia, che assorbe circa il 65% delle vendite, per un valore aggregato di 545 milioni di Euro. L’arredamento, che assorbe circa il 25% del fatturato, per un valore di circa 210 milioni di euro.

Altri settori (trasporti, medicale, applicazioni industriali) assorbono circa il 10%della domanda per un valore di circa 85 milioni di euro.

Tutti gli indicatori Istat evidenziano una ripresa del settore edile e un’inversione di tendenza dei prezzi che andrà a beneficio dei fornitori di materiali e componenti.