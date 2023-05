In Romagna 18 candeline per la Notte Rosa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Diventa maggiorenne la Notte Rosa, il capodanno estivo della costa romagnola e in occasione del 18° compleanno arricchisce il colore aggettivandolo con un “pink fluid” che ha suscitato polemiche ma che in realtà non cambia natura e obiettivo dell’iconico appuntamento: aprire i 110 chilometri di costa da Ferrara a Rimini, e relativo entroterra, a tutte le generazioni e unire persone e territori per festeggiare l’avvio dell’estate a ritmo di musica dal vivo, arte, teatro, enogastronomia e divertimento responsabile. Valorizzando il Dna storico dei romagnoli e dell’offerta turistica in Riviera: inclusività, socialità, libertà e accoglienza senza barriere.

Si sta lavorando in questi giorni al calendario dei 200 appuntamenti che nel week-end dal 7 al 9 luglio 2023 saranno disseminati dalle spiagge ai borghi appenninici con concerti, brindisi, mostre, spettacoli (12 comuni coinvolti sulla costa e 30 nell’entroterra) per consolidare i numeri delle passate edizioni: la Notte Rosa richiama ogni anno 2 milioni di visitatori e genera un indotto di 200 milioni di euro sul territorio. Cambiano claim e immagine dell’evento, quest’anno affidato a un creativo del calibro di Claudio Cecchetto, che ha voluto richiamare i Pink Floyd per il cinquantennale del loro album capolavoro “The dark side of the moon”, «ma non cambia lo spirito della Notte Rosa, nata nel 2006, anno della prima edizione, per accendere i riflettori internazionali sulla nostra Riviera attraverso un evento diffuso e corale - ricorda l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini - che si rivolge a tutti con un messaggio coerente con la nostra proposta di accoglienza turistica: qui tutti, a prescindere da età e gusti, sono a casa e sono liberi di divertirsi, tanto chi va nella suite al Grand Hotel di Rimini quanto chi opta per la tenda in campeggio. E che il termine “fluido” abbia suscitato qualche malumore non guasta dal punto di vista comunicativo».

«La Notte Rosa della maturità è “pink fluid” perché è un’onda fluida e onnicomprensiva, senza distinzione di generi, gusti, interessi, una festa all’insegna della libertà di essere chi desideriamo essere e di sentirci rappresentati e accolti in questa grande terra dell’ospitalità a 360 gradi che è la Romagna», spiega Claudio Cecchetto. E in effetti la Riviera, che non ha rinunciato al suo capodanno estivo neppure in pieno Covid - declinando i festeggiamenti in eventi minori diffusi e senza assembramenti - è riuscita già a superare il record di turisti pre-pandemia con oltre 7 milioni di arrivi (+22,4%) per 42 milioni di presenze nel 2022. Ed è dalla costa che arriva il contributo più grosso al business turistico della via Emilia: la spesa diretta si stima abbia raggiunto i 4,6 miliardi di euro in regione e, se si somma l’indotto, vale più del 13% del Pil emiliano-romagnolo.