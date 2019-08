In rosso Atlantia, appesa al toto-nomine per successore Toninelli di Enrico Miele

Seduta in rosso per Atlantia, toccata dalle vendite fin dalle prime battute. Il titolo cede in questo momento oltre l'1% con le azioni scambiate sui 22,5 euro l’una (contro una chiusura ieri a 22,77) ed è tra i peggiori del FTSE MIB. Gli investitori sono in attesa di capire come si concluderà il toto-ministri e chi prenderà il posto dell’attuale ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che ha sempre sostenuto la necessità di revocare la concessione ad Autostrade per l’Italia, controllata Atlantia, dopo la tragedia del ponte Morandi a Genova.

Due i nomi forti per il dopo Toninelli: Delrio (Pd) e Patuanelli (M5s)

Nel caso andasse in porto un eventuale governo Pd-M5s, le ipotesi che circolano in queste ore per il ministero delle Infrastrutture sono quelli di Graziano Delrio dei Dem (ex ministro nel governo Renzi) e di Stefano Patuanelli (capogruppo del M5s). Si tratta di nomi, però, molto diversi. “L’eventuale nomina di Delrio – scrivono, infatti, gli analisti di Equita – sarebbe a nostro avviso positiva per il settore motorways considerando il lavoro già svolto durante il governo Renzi e le proposte a favore della ripartenza degli investimenti, incluse le negoziazioni a livello Ue per possibili allungamenti concessori in cambio di tariffe calmierate e capex sui network”. Diverso il caso della nomina di Patuanelli al posto di Toninelli che “sarebbe più negativa, considerando la vicinanza al movimento M5s, e le discussioni sulla modifica della regolamentazione e della revoca della concessione Aspi”. Nell'attesa che si sciolgano i rebus sull'eventuale nuova squadra di governo, gli investitori stanno penalizzando il titolo.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)