In rosso Mfe e piatta Mondadori, Fininvest sotto il controllo di Marina-Pier Silvio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Vendite sui titoli di Mfe-Mediaforeurope e piatta Mondadori, mentre emergono i dettagli sul contenuto del testamento di Silvio Berlusconi e in particolare sul controllo di Fininvest, la holding di famiglia dell'ex presidente del Consiglio. Le azioni Mfe B, con il maggior numero di diritti di voto, sono arrivate in avvio a cedere un punto circa un minimo di giornata di 0,7165 euro, mentre le Mfe A hanno toccato un ribasso di quasi due punti a un minimo di 0,524 euro. Le vendite, orientate dal classico adagio "sell the news", che vuole acquisti sulle indiscrezioni e prese di beneficio quando emergono notizie certe, riguardano anche il resto della "galassia" Berlusconi e, in particolare, Banca Mediolanum, mentre Mondadori regge appunto sulla parità.

Stando a quanto emerge dalle ultime volontà dell'ex premier, Marina e Pier Silvio Berlusconi deterranno insieme il controllo di Fininvest, la holding che ha le partecipazioni nelle tre quotate: i due primi figli dell'ex presidente del Consiglio - già titolari del 7% ciascuno delle quote della holding - deterranno complessivamente il 53% della società. Sul futuro di Mfe si è espresso anche Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di MediaForEurope, dicendo chiaramente che la famiglia non ha mai discusso di una cessione di Mediaset alla luce della scomparsa del fondatore, parlando di "compattezza assoluta" con i fratelli sul futuro dell'azienda.

«Dalle indiscrezioni sul testamento e dalle affermazioni di Piersilvio Berlusconi si andrebbe verso una continuità nella gestione di Mfe, riducendosi l'appeal speculativo sul titolo. Il fatto che la nuova proprietà non sia esposta in politica p otrebbe facilitare operazioni di M&A, fra le quali potrebbe accelerare il dossier Rai Way - Ei Towers», sottolineano gli analisti di Equita. Del resto, i numeri di Mfe sono buoni: il Cfo Marco Giordani ha sottolineato che il risultato del primo semestre di Mfe sarà in leggera crescita anno su anno, un'indicazione considerata positiva dagli analisti. «A livello operativo ci attendiamo che la pubblicità in Italia, sostanzialmente piatta nel primo trimestre abbia registrato un trend simile nel secondo. In Spagna la pubblicità era in calo del 5% nel primo trimestre e ci attendiamo sia stata in recupero nel secondo. Grazie a un buon controllo anche sugli opex, ci attendiamo un Ebit consolidato in leggera crescita sul primo semestre 2023 e sul secondo trimestre 2023», aggiunge Equita.