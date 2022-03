Proteste in Russia, arrestati 600 pacifisti in 21 città

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

In Russia si moltiplicano le manifestazioni contro la guerra in Russia e gli appelli di pace. Secondo un sondaggio della Cnn, il 65% della popolazione non sarebbe d'accordo con la guerra in Ucraina.

Oltre 600 manifestanti arrestati oggi in Russia

Sono oltre 600 i manifestanti contro la guerra in Ucraina arrestati da questa mattina in 21 città della Russia, secondo quanto rivela l’ong Ovd-Info. Di questi, scrive il gruppo indipendente di osservatori citato dalla Bbc - 200 sono stati arrestati in Novosibirsk, in Siberia.

Appello dal carcere di Navalny

I manifestanti sono scesi in piazza in tutto il Paese rispondendo all’appello dell’oppositore in carcere, Alexei Navalny, che ha convocato la protesta alle 14.00 all’ora di Mosca e San Pietroburgo (le 12.00 italiane). Dall’inizio della guerra, 11 giorni fa, in Russia sono stati arrestati almeno 8mila manifestanti scesi in piazza per protestare contro l’invasione dell’Ucraina.



Ad Almaty una manifestazione contro la guerra

Ad Almaty, in Kazakistan, è in corso una manifestazione contro la guerra russa in Ucraina. Lo testimoniano una sfilza di post sui social media questa mattina. La giornalista dell’Economist Joanna Lillis, ad Almaty ha pubblicato una serie di foto della protesta su Twitter, con la didascalia: «Lenin vestito di blu e giallo alla manifestazione contro la guerra ad Almaty in Kazakistan». Attaccato alla mano alzata del padre della Rivoluzione Russa un grappolo di palloncini gialli e blu. Nella stessa foto si vede una manifestante con un cartello che recita: «No ai dittatori sanguinari».

Ong russa: arresti ai cortei antiguerra a Vladivostok e in Siberia



«Oltre 64 persone sono state arrestate durante le proteste contro la guerra in Ucraina svoltesi nella città portuale russa di Vladivostok e nella città siberiana di Irkutsk». Sono i dati forniti dall’organizzazione non governativa russa Ovd-Info che monitora le violazioni sui diritti umani e combatte la persecuzione politica e ripresi dal Guardian.