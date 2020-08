Russia: in coma Navalny, oppositore di Putin, per sospetto avvelenamento La portavoce dice che il leader politico ha bevuto solo del tè in volo, adesso è in terapia intensiva

(REUTERS)

La portavoce dice che il leader politico ha bevuto solo del tè in volo, adesso è in terapia intensiva

2' di lettura

Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny, critico del presidente Putin, è incosciente ed è ricoverato in terapia intensiva in ospedale dopo essere stato apparentemente avvelenato, ha detto oggi la sua portavoce. Kira Yarmysh spiega che Navalny stava volando dalla Siberia verso Mosca e il suo aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza quando si è sentito male. «Alexei ha un avvelenamento tossico ed è in terapia intensiva», ha scritto su Twitter.

«Pensiamo che Alexei sia stato avvelenato con qualcosa mescolato nel suo tè - afferma Yarmysh -. Quella era l'unica cosa che ha bevuto la mattina. I medici dicono che il veleno è stato rapidamente assorbito mediante il liquido caldo», ha aggiunto.

Leggi anche Cosa potrebbe fare Putin per sbloccare la crisi in Bielorussia

Navalny è nell'unità di terapia intensiva per pazienti tossicologici nell'Ospedale di emergenza n.1 di Omsk, ha confermato l'agenzia di stampa statale Tass. Il 44enne, noto per le sue campagne anti-corruzione contro alti funzionari e per le critiche esplicite al presidente Vladimir Putin, ha subito attacchi fisici in passato. Nel 2017 venne ustionato agli occhi quando fuori dal suo ufficio aggressori gli lanciarono sul viso una tintura verde usata come disinfettante.



I medici dell'ospedale di Omsk dove è stato ricoverato l'oppositore russo Alexei Navalny “stanno lottando per salvargli la vita”. Lo ha detto, in immagini diffuse sui social dalla portavoce dello stesso Navalny Kira Yarmysh , il vicedirettore del nosocomio Anatoly Kalinichenko. Un funzionario del ministero della Salute ha detto che il 44enne esponente politico è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono al momento “stabili”.

Navalny non avrebbe mangiato o bevuto nulla durante il volo da Tomsk a Mosca, ha riferito alla Tass un portavoce di S7 Airlines. “Le condizioni di salute di Navalny sono peggiorate drasticamente subito dopo il decollo del volo da Tomsk diretto a Mosca. Alexei non ha mangiato né bevuto nulla a bordo dell'aereo”, ha assicurato il portavoce.