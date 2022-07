In Sardegna aiuti fino a 15mila euro a chi compra/ristruttura casa in un borgo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Centocinque milioni di euro per contrastare lo spopolamento sostenendo famiglie e imprese che scelgono i piccoli centri della Sardegna. Nello specifico, si tratta di due misure adottate dalla Regione per andare incontro sia a coloro che vogliono ristrutturare o prendere casa nei piccoli paesi, sia a chi vuole aprire una nuova attività commerciale.



Bonus per prima casa nei piccoli centri

Nel primo caso è previsto lo stanziamento di 45 milioni di euro erogati dalla Regione per sostenere chi acquista o ristruttura la prima casa nei comuni con una popolazione inferiore ai 3mila abitanti.



I requisiti

Il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi trasferisce la residenza anagrafica entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia anch'esso un piccolo comune dell'isola. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza e, al momento della presentazione della domanda, non risiedono in un comune sardo.

I contributi

Nello specifico: il contributo viene concesso nella misura massima del 50% della spesa e comunque per l'importo massimo di 15mila euro a soggetto (in un nucleo famigliare potrà esserci un solo soggetto beneficiario) e potrà essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione (resta fermo il limite di 15mila euro).

Il contributo può essere concesso a un nucleo famigliare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo famigliare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un’altra abitazione.