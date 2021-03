In Sardegna aumentano casi e ricoveri: il piano per contenerli

3' di lettura

Il numero dei contagi sale e parte la stretta sugli arrivi in Sardegna. L'unica regione bianca d'Italia si blinda e limita gli accessi ai non residenti e a coloro che devono raggiungere le seconde case. Dopo l'allarme lanciato dai sindaci, ma anche dall'associazione nazionale comuni italiani e la fuga in avanti di sei amministrazioni locali, entra in vigore la stretta della Regione.

L'ordinanza

Con l'ordinanza emanata il 17 marzo, e in vigore sino al 6 aprile si piantano i paletti sugli ingressi nell'isola. Nello specifico, l'ordinanza dispone che per i non residenti «l'ingresso in Sardegna» per raggiungere le seconde case «è consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata, o per motivi di salute». Obblighi anche per armatori e compagnie aeree: prima dell'imbarco dei viaggiatori dovranno acquisire e verificare, oltre alla ricevuta dell'avvenuta registrazione sull'applicazione “Sardegna Sicura”, la documentazione attestante il possesso dei requisiti «previsti dal DPCM 2 marzo 2021 per gli spostamenti dalle Regioni di provenienza e dall'articolo 1 dell'ordinanza». Inoltre imbarco vietato in caso di documentazione incompleta o in presenza di passeggeri senza requisiti.

I controlli

Chi arriva nell'isola, appena sbarcherà dovrà esibire certificato di negatività o di vaccinazione. In caso contrario potrà effettuare un test in aeroporto oppure uno, entro 48 ore, in un centro medico autorizzato, o sottoporsi a quarantena domiciliare. Dalla Regione, inoltre, fanno sapere che i controlli nei porti e aeroporti saranno intensificati. E saranno dispiegati 800 uomini del corpo forestale e 5.500 tra polizia locale e barracelli.

Le iniziative dei sindaci

Già prima dell'ordinanza regionale alcuni sindaci avevano emanato provvedimenti restrittivi per coloro che sarebbero arrivati nelle seconde case. A Sant'Antioco l'ordinanza (ritirata dopo quella del governatore) prevedeva la quarantena per le persone in arrivo dalle zone rosse, arancioni o dall'estero. Provvedimenti restrittivi anche nei comuni di Bauladu, Girasole, Macomer, Scano di Montiferro e Villanovaforru.

Le zone rosse

L'attenzione resta alta su tutto il territorio regionale che deve fare i conti con tre comuni in zona rossa. Si tratta di la Maddalena, Sindia e Sarroch. In questo comune l'ordinanza è stata emanata negli ultimi giorni dal sindaco, alla luce dei dati che parlano di 50 contagi registrati negli ultimi 14 giorni. E un tasso che supera il valore previsto dalla norma di 250 casi per 100 mila abitanti. L'ordinanza sarà in vigore sino al 31 marzo.