In Sardegna entra nel vivo il piano di interventi nei porti

I lavori a Porto Torres

A Porto Torres gli interventi in campo,in parte appaltati e in parte in fase di progettazione esecutiva, viaggiano intorno ai 58 milioni di euro. Interventi anche ad Arbatax, con 30 milioni di euro, e al porto industriale di Porto Vesme dove si attendono le opere per l'escavo. Non è comunque tutto. A Oristano, dove sono previsti interventi che sfiorano i 10 milioni di euro, con l'approdo in banchina della Sea Cloud, è stata inaugura la stagione crocieristica 2022. E benché sia considerato un segnale «ancora timido», per il presidente dell'autorità il mercato su Oristano «è ancora attivo e, una volta superata definitivamente la crisi, sono certo avrà ancora importanti margini di crescita per sostenere i quali l'AdSP metterà in campo tutte le energie necessarie, sia in ambito promozionale che infrastrutturale e dei servizi al passeggero».

La nascita dell’agenzia

Tra le iniziative portate avanti dall'Adsp anche la costituzione dell'Agenzia per il lavoro portuale del transhipment. Compito dell'agenzia, che avrà una durata legale di 36 mesi, sarà quello di «garantire il supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti. Percorso che passerà attraverso la formazione professionale, finanziata dalla Regione Sardegna con 1 milione e 400 mila euro di fondi europei di adeguamento alla globalizzazione». L'obiettivo, come sottolinea Deiana, è quello di «viaggiando nell'ottica della transizione, rendere i porti moderni, agili e attrattivi per clientela e committenza».