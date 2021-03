In Sardegna l’industria delle vacanze si prepara a ripartire

Leggi anche La Sardegna entra in zona bianca e studia ingressi “sicuri”

Dello stesso avviso Paolo Manca, presidente di Federalberghi che rimarca: «Il settore privato imprenditoriale è pronto, chi arriva un po’ in ritardo con la programmazione e l’organizzazione è la parte istituzionale». E in attesa che arrivino le nuove disposizioni gli operatori hanno anche predisposto tre formule per andare incontro alle esigenze dei turisti. «C’è da premettere che per l’alta stagione i numeri delle prenotazioni sono soddisfacenti – dice –. Molto meno, invece, quelli della bassa stagione».

Quanto alle soluzioni, le strade ideate dagli addetti ai lavori sono tre. «Si parte dall’opzione prenoti e non paghi nulla sino all’arrivo – aggiunge il presidente di Federalberghi –, alla seconda proposta che invece prevede prenotazione e pagamento e la stipula di un’assicurazione che copre tutte le spese in caso di rinuncia oppure la terza che prevede il pagamento di tutta la vacanza. In questo caso se salta si ha diritto a un voucher. In ogni caso nessuno perde niente».

Un altro nodo è quello dei trasporti: «Siamo ancora senza continuità territoriale e, inoltre, non conosciamo ancora quanti e quali saranno i voli che collegheranno la Sardegna con la penisola e gli altri centri internazionali». Non solo: «Auspichiamo che i protocolli siano allineati a quelli europei. E sopratutto si diano le risposte alle istanze che riguardano chi arriva nell’isola: ossia che tipo di vacanza vado a fare e cosa succede se dovessi ammalarmi?»

Nel sud Sardegna Il Forte Village si sta preparando (l’apertura è prevista per maggio) per la stagione 2021 con un ulteriore upgrading del suo Covid Protection Protocol. «Il protocollo – fanno sapere dal gruppo – quest’anno prevede al momento del check in il test antigenico nasofaringeo per rilevare la presenza dell’antigene del virus e, nel caso esito positivo, il test molecolare basato sulla RT-PCR (Reverse Transcription Polimerase Chain Reaction)». Tra i servizi offerti anche la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa che darà garanzia di cancellazione ed annullamento, anche in caso di covid.Anche nel nord Sardegna la macchina organizzativa si è già messa in moto.

«Stiamo lavorando per riaprire il 14 maggio, i segnali sulle prenotazioni sono molto incoraggianti nonostante la situazione sia ancora incerta - dice Alessandro Covertino direttore dell’Hotel Abi d’Oru –. Stiamo garantendo la massima flessibilità nelle politiche di cancellazione e facciamo il possibile per andare incontro alle esigenze di chi desidera prenotare le prossime vacanze. Continuano a investire sulla sicurezza e a migliorare i nostri protocolli anticovid, così da garantire una stagione sicura e serena sia ai nostri collaboratori che agli ospiti che staranno con noi».