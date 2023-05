In Sardegna rincorrendo l’onda e il vento per il proprio sprint

Non c'è angolo cristallino della Sardegna da nord a sud dell'isola che non soddisfi la voglia di sport. Ovviamente, sport legati all'acqua. Dall'escursione in barca a vela al kitesurf, continuando con lo sci nautico al surf da onda, e ancora Sup e Kayak. La bella stagione si avvicina e nei vari centri costieri dell'isola ci si prepara ad affrontare il mare sia con mezzi propri sia frequentando scuole o con attrezzatura e mezzi a noleggio. Ecco alcune destinazioni da mettere in agenda per chi ha voglia di mettersi alla prova.

