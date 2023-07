In Sardegna si torna nei piccoli comuni, i primi risultati della campagna di incentivi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si torna in paese. Gli incentivi funzionano e la campagna contro lo spopolamento dei piccoli comuni della Sardegna, comincia a dare i suoi frutti. Resta ancora qualche difficoltà, molto spesso dettata dalle condizioni delle infrastrutture o dalla banda larga che non è ancora al massimo, ma i primi numeri sono, a sentire la Regione che ha promosso le diverse misure, «soddisfacenti»: 600 domande per l'apertura di un'attività o di uno studio professionale in un Comune sotto i 3mila abitanti, 1.393 domande ammesse per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa nella stessa tipologia di Comune e inoltre 1.442 le famiglie che nel 2022 hanno beneficiato del bonus bebè.

Le misure

Nello specifico, le misure prevedono, nel caso del bonus nascita, un assegno mensile sino a 600 euro per coloro che risiedono o si trasferiscono nel comune con meno di 3 mila abitanti. Contributo erogato sia per ogni figlio nato sia per figlio preso in adozione o in affido preadottivo. Per ogni figlio successivo al primo, contributo di 400 euro. Poi il contributo mutuo prima casa, in questo caso il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di 15.000 euro a soggetto.

Infine il supporto per l'apertura di attività economiche. In questo caso è previsto un contributo da 15mila euro a 20mila euro per l’apertura di nuove attività nei centri a rischio spopolamento. In sostanza, ogni nuova attività aperta e ogni trasferimento di attività nel territorio dei Comuni con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti riceverà un contributo a fondo perduto pari a 15mila euro, che diventano 20mila qualora si incrementi l'occupazione.

A questa misura, a partire dal 2023 si aggancia quella di accompagnamento delle imprese (comprese le nuove) che prevede, appunto dall'anno in corso, un contributo nella forma del credito d’imposta fino al 40% delle imposte versate, con il fine di sgravare le attività economiche dagli elevati costi dell’imposizione fiscale.

Una partita da 360 milioni di euro

Per portare avanti la politica finalizzata a contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni dell'isola la Regione ha stanziato oltre 360 milioni. Si tratta di contributi per l'apertura o trasferimento dell'attività, per cui sono previsti circa 200 milioni di euro compreso il credito d'imposta, inoltre 55 milioni di contributi a fondo perduto per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa e inoltre 105 milioni di euro per bonus nascita fino al 2025. Una cifra che, come sottolineano dalla Regione, è destinata ancora a crescere fino al 2026.