In Sardegna la stretta anticipa il Dpcm: i sindaci vietano le feste e invitano a comportarsi come in lockdown

Nelle ordinanze chiusure anticipate dei locali, nuovi divieti, e controlli a tappeto per cercare di contenere i contagi

I contagi crescono così come i ricoveri, e nei piccoli centri della Sardegna partono le nuove strette per arginare l'avanzare del Covid 19. In attesa che arrivino le nuove disposizioni del Dpcm ci sono le ordinanze dei sindaci che, tra chiusure anticipate dei locali, nuovi divieti, e controlli a tappeto, cercano di contenere i contagi. I dati diffusi dall'unità di crisi della Regione non sono certo confortanti e certificano 5.009 persone colpite dal virus dall'inizio della pandemia mentre nell'ultimo giorno si contano 143 nuovi contagi e 4 decessi che fanno salire a 165 il numero complessivo delle vittime. In totale sono stati eseguiti 212.459 tamponi, con un incremento di 1.752 test rispetto all'ultimo aggiornamento. E' stabile a 140 il numero dei pazienti ricoverati in reparti non intensivi, mentre 22 sono i pazienti in terapia intensiva, tre in meno rispetto all'ultimo bollettino. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.610. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 2.025 (+14) pazienti guariti, più altri 47 guariti clinicamente.

Più contagi nei piccoli centri

Il numero maggiore dei nuovi casi si registra comunque nei piccoli centri. E proprio dai sindaci dei paesi parte la nuova stretta. A Buddusò, in provincia di Sassari, il sindaco ha emanato un'ordinanza con cui si vietano feste o incontri a casa se non tra congiunti. Un aspetto dell'ordinanza riguarda anche la campagna elettorale per le prossime elezioni comunali del 25 e 26 ottobre: iniziative autorizzate solo in luoghi che consentano di rispettare le norme a contrasto della diffusione del coronavirus. C'è poi un altro aspetto che riguarda le visite in cimitero, potranno entrare nella struttura solo 30 persone per volta. Un discorso analogo si registra in altri centri. A Uta, in provincia di Cagliari, il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole, palestre e piscine. A Samassi, nel Medio Campidano, il sindaco ha lanciato un appello annunciando di voler tenere una linea ferma e dura per prevenire la seconda ondata di contagi e invitato i concittadini a comportarsi volontariamente come se fossero già in pieno lockdown evitando quindi pranzi parentali, feste tra amici, compleanni tra bambini, ritrovi in piazza con ragazze e ragazzi con mascherine abbassate.

La stretta sui controlli

A manifestare preoccupazione per la curva dei contagi anche il presidente dell'Anci Sardegna Emiliano Deiana che con un messaggio invita tutti al rispetto delle regole. «Non bisogna avere la sfera di cristallo - scrive - per prevedere, se il trend dei contagi e delle terapie intensive dovesse continuare a salire, nuove zone rosse, lockdown locali e, infine, lockdown generalizzati». Intanto in tutti i centri dell'isola le forze dell'ordine stanno intensificando i controlli per verificare che le disposizioni in materia di distanziamento e utilizzo della mascherina siano rispettate. E in diverse città e paesi, da Sassari a Nuoro e Oristano, cominciano a fioccare le sanzioni. Per oggi, intanto, annunciato un rafforzamento dei controlli. È il caso del sindaco di Iglesias che ha preannunciato controlli a tappeto nelle piazze e nelle fermate degli autobus, proprio per evitare assembramenti.