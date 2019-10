In scadenza l’accordo Italia-Libia sulla gestione dei flussi, pressing del Pd per cambiarlo

Migranti, +16% dal Mediterraneo centrale a Settembre

I dissensi alla Camera

Malgrado il pressing delle organizzazioni umanitarie, ormai sembra fin troppo tardi per ridiscutere gli accordi. Anche perché il M5s non sembra affatto intenzionato a recedere dal patto. Ma che la Libia non sia un “porto sicuro” è sotto gli occhi di tutti. Contro il memorandum sono schierate tutte le Ong che lavorano nel soccorso dei migranti. Alla Camera i primi a esprimere il dissenso sono stati una decina di deputati Dem che fanno capo a Matteo Orfini. L’ex presidente del Pd, che già aveva espresso più di una perplessità sull’allineamento Pd-5s, su Facebook ha definito l’accordo come «una squallida e insopportabile ipocrisia. Che ha prodotto una delle più drammatiche crisi umanitarie degli ultimi anni: lager, torture, stupri, omicidi», con il pericolo di «una presunta trattativa tra il nostro Paese e i trafficanti di esseri umani».

Zingaretti: memorandum con Libia cambi radicalmente

Anche il segretario del Pd Nicola Zingaretti riferendosi, a Radio Capital, agli accordi con Tripoli sui migranti chiede unn cambio di passo. «Il memorandum con la Libia deve cambiare radicalmente - ha detto - oggi il Pd lo chiederà al ministro Di Maio al question time». E i malumori sul tacito rinnovo dell’accordo di Minniti sono arrivati pure da Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, che ha denunciato: «Penso che non si possano tenere gli occhi chiusi. La situazione è cambiata, c’è una guerra in Libia e credo che il governo debba fare una riflessione molto seria. Il Parlamento vuole che questa riflessione ci sia e ci sia un confronto prima di rinnovare questi accordi». Anche Gennaro Migliore di Italia Viva chiede un dibattito in Parlamento. E se dalla Camera ci si sposta in Senato, la situazione non cambia, con diversi senatori Dem che cominciano a storcere il naso.

Il braccio di ferro sui decreti sicurezza

E intanto, sempre sulla questione immigrazione, si apre un altro fronte di scontro. Quello relativo ai decreti sicurezza uno e due, eredità del Viminale di Matteo Salvini, da rivedere alla luce dei rilievi avanzati dal Presidente della Repubblica. La maggioranza attende ancora l'esito del lavoro del Viminale. Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha detto di confidare nella messa a punto delle modifiche entro l’anno. Intanto Matteo Orfini e Giuditta Pini hanno depositato alla Camera due proposte di modifica «per provare a smontare pezzo per pezzo i decreti sicurezza di Salvini, dai temi dell'immigrazione a quelli dell'ordine pubblico».

