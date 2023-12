In scena le città: via al Festival della rigenerazione urbana di Roma. In attesa di riforma

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’occasione è il primo Festival della rigenerazione urbana “Città in scena” che ha tagliato il nastro mercoledi 13 all’Auditorium della Capitale alla presenza, tra gli altri, del sindaco Roberto Gualtieri. È qui che Federica Brancaccio, presidente Ance (capofila della manifestazione con Fondazione Musica per Roma, Associazione Mecenate 90 e Cidac) torna alla carica sui fondi sottratti alle città nel Pnrr. L’associazione dei costruttori conta 3 miliardi in meno, 1,3 sul capitolo della rigenerazione urbana e altri 1,6 sui Pui: nel nuovo Pnrr le risorse per le città passano quindi da 9 a 6 miliardi circa. «Il ministro Fitto ci ha sempre tranquillizzato sulla copertura di alcuni progetti attraverso altri finanziamenti - dice la numero uno dei costruttori - ma ora bisogna trovare le alternative molto rapidamente». Non solo. Per Ance è «fondamentale che anche la spesa possa beneficiare di semplificazioni». E per la rigenerazione urbana non ci sono compromessi: «Se non vede il coinvolgimento dei cittadini - prosegue - dalla scuola ai pensionati non si avrà mai né slancio né visione».

I progetti stralciati dal Pnrr

All’appello mancano 3 miliardi per le città nel nuovo Pnrr che l’Italia ha portato a casa dopo una lunga trattativa con la Commissione europea. Nel dettaglio, secondo Ance, la forbice è intervenuta su 1,3 miliardi delle misure di rigenerazione urbana e altri 1,6 miliardi dei Piani urbani integrati, i noti Pui che tanto hanno tenuto banco nella triangolazione di questa estate tra Fitto, De Caro (Anci) e appunto Bruxelles. Qui i cantieri aperti sono 61 per circa 170 milioni di euro. «Si tratta - spiega l’assocazione dei costruttori - di progetti più complessi e più recenti che viaggiano a un ritmo più lento ma che dimostrano il dinamisto delle città metropolitane».

Tutto invariato invece per i Pinqua: i 2,8 miliardi per l’edilizia popolare sono tutti confermati. C’è poi un altro fronte aperto: quello dello stralcio in corsa di progetti già avviati. Ance ne conta sul piano di rigenerazione urbana del Pnrr 503 cantieri aperti per circa 600 milioni, corrispondenti a una quarto delle gare pubblicate. Se si escludono le gare più recenti - spiega ancora Ance - circa il 40% degli interventi è nella fase realizzativa. In tutto 2.120 gare per un importo totale di oltre 3 miliardi.

Il Festival della rigenerazione urbana

Incrocia e attraversa questi numeri il Festival romano che parla di rigenerazione “umana” oltre che “urbana”. Lo ha spiegato anche il primo cittadino della Capitale, Roberto Gualtieri, inaugurando insieme a Brancaccio la manifestazione: «Noi stiamo cercando di trasformare in profondità la nostra città - ha detto Gualtieri -. I cantieri sono tanti, e molti di questi sono cantieri di rigenerazione molto importanti». Il significato politico è la «dimensione plurale» per costruire «città più inclusive e moderne». La manifestazione, che proseguirà fino al 17 dicembre, declina così tra dibattiti e performance, cinema e arte, le molte facce della rinascita degli spazi e dei luoghi collettivi. Nella kermesse si alterneranno 50 amministratori locali: dai molti luoghi della manifestazione racconteranno altrettanti progetti sparsi per la penisola. Senza dimenticare però la politica, con un dibattito il 14 dedicato alla grande assente: una riforma urbanistica che svecchi la normativa inchiodata ormai a 60 anni fa.

La legge del passato

In 26 anni, raccontano i costruttori, si sono susseguiti 76 provvedimenti discussi in Parlamento ma mai approvati. Risultato, a oggi le trasformazioni urbane poggiano sulle fragili spalle di norme che hanno dai 50 agli 80 anni, visto che la legge urbanistica è stata approvata nel lontano 1942 e il decreto ministeriale sugli standard urbanistici risale al 1968. Per la rigenerazione urbana si tratta di ere geologiche fa ma tutti i tentativi di svecchiare le regole si sono infranti contro il muro della politica e del Parlamento che sì ci ha provato ma finora non ci è mai riuscito. Nella legislatura in corso, tanto per dirne una, sono stati presentati 10 provvedimenti: la connotazione partitica non c’è, gli interventi sono rigorosamente bipartisan. È questo tema al centro, per altro, della tavola rotonda di giovedì 14 dicembre quando si parlerà di riforme con Maurizio Gasparri (Fi), Mario Occhiuto (Fi), Marco Dreosto (Lega), Michele Fina (Pd), Elena Sironi (M5S). Un confronto con le imprese rappresentate al tavolo da Brancaccio e dal suo vice Stefano Betti che porteranno le proposte della categoria. Tra queste un canale di finanziamento strutturale e pluriennale, procedure semplificate, disciplina immediata che sblocchi gli interventi, regime fiscale più favorevole. Ne fa una questione perfino identitaria la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli: «La casa è nel dna di Forza Italia», ha detto. E ha annunciato che «il ministro Salvini ha convocato per il 19 dicembre un primo tavolo di lavoro, in cui sono state convocate tutte le associazioni di settore, proprio per costruire insieme il nuovo piano casa».

I progetti

Niente di facile né di scontato. Ma il Festival ci proverà e aprirà porte e finestre sul mondo - bello e impossibile - dell’urbanistica. Rinnovare si può. Lo dimostrano i tanti progetti presentati dagli amministratori locali nel corso della cinque giorni. Solo per citarne alcuni: l’ex carcere di Sant’Agata di Bergamo, i Giardini Luzzati di Genova, la Darsena d’Acqua di Livorno, piazza Martiri d’Ungheria di Vibo Valentia. La maratona inaugurata a marzo termina qui, con la sua ultima tappa ricolma di idee.