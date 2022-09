In Scozia la camera ardente di Elisabetta II, stasera il feretro verso Londra

I punti chiave Il «viaggio» della regina, da Balmoral a Londra

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il feretro della regina Elisabetta II si sposterà nella serata del 13 settembre a Londra, dopo essere rimasto in esposizione per 24 ore nella camera ardente allestita nella cattedrale St Giles di Edimburgo. Nella capitale scozzese, Carlo III e gli altri tre figli della regina britannica in serata si sono schierati ai lati del feretro della madre per un primo turno di veglia. Stasera la scena si sposterà a Londra: da domani a domenica l’esposizione del feretro di Elisabetta al Westminster Hall.

Il «viaggio» della regina, da Balmoral a Londra

La regina è morta l’8 settembre nella sua residenza scozzese di Balmoral, a 96 anni, dopo aver regnato per 70 sul Paese.Il figlio Carlo le è succeduto in automatico, acquisendo la carica di re del Regno Unito e di altri 14 regni, inclusi Australia, Canada, Giamaica e Nuova Zelanda.

Loading...

Ora è impegnato nella visita dei quattro paesi costituenti del Regno Unito (Galles, Inghilterra, Irlanda del Nord, Scozia) prima dei funerali della madre, mentre il suo feretro “viaggia” dalla Scozia a Londra. Decine di migliaia di persone hanno assistito alla processione in Scozia, segnate anche da qualche episodio di contestazione al principe Andrew.

Ora i riflettori si accendono su Londra, dove lo scenario si ripeterà su scala maggiore: si attendono un milione di presenze attese durante l'esposizione del feretro a Westminster Hall, da mercoledì a domenica. Il funerale di Stato avrà luogo lunedì 19 settembre, con un mega apparato di sicurezza messo in piedi per confrontarsi con lo spostamento in riva al Tamigi sia di migliaia di cittadini sia di leader globali come Joe Biden e diversi altri capi di Stato e di governo.