In sei città un piano della Salute per combattere le malattie dell’inquinamento

La prevenzione primaria

Con la locuzione “diagnosi precoce” molte persone pensano agli esami che permettono di scoprire le malattie al loro esordio. «Quella è prevenzione secondaria, cioè sorprendere una malattia già in corso prima che diventi intrattabile. Noi invece vogliamo fare in modo — aggiunge Sileri — di creare la prevenzione primaria: cioè vogliamo evitare fin dall’origine le condizioni che inducono la malattia. La salute non è solamente la cura di una malattia ma, soprattutto quando si parla di tagliare le spese nella sanità, si tratta di prevenire del tutto i motivi che portano le persone ad ammalarsi».

Per diverse affezioni gravi sono state individuate correlazioni con l’ambiente, come il fumo con il cancro al polmone, come il fumo sommato con l’alcol per il cancro della vescica, come l’amianto con il terribile mesotelioma pleurico.

Allargare l’esperienza

Ci sono già altre esperienze simili che possono essere di spunto. Per esempio vi sono i Registri dei Tumori, che con un interessamento personale di Pierpaolo Sileri ora verranno unificati in un registro nazionale.

C’è anche l’esperienza importante delle diverse edizioni degli studi epidemiologici come lo studio Sentieri , che è stato condotto nei luoghi più inquinati d’Italia dei Siti di interesse nazionale per capire le correlazioni fra contaminazioni ambientali e ricorrenze delle malattie.

Sono esperienze importanti che l’eco-sanità intende rendere replicabili e applicabili anche ad altri territori.

Il programma

Il programma di ricerca-azione su salute e ambiente è volto a sviluppare e sperimentare in aree territoriali selezionate un modello di sanità pubblica ecologica improntato ai principi della Global Health e focalizzato sul monitoraggio dell'esposizione a inquinanti ambientali con conseguenze dannose per la salute, e sull'implementazione di interventi multisettoriali di prevenzione e presa in carico dei bisogni sanitari delle popolazioni residenti.



Si tratta di costruire un sistema di rilevazione che vada a quantificare e monitorare nel tempo gli effetti dell'esposizione ambientale in termini di assorbimento, accumulo e danno per la salute, mediante l'impiego di biomarcatori (previsto anche il coinvolgimento degli Irccs).

Un simile sistema di monitoraggio è stato predisposto in forma sperimentale nell'ambito del progetto Spes e si basa sull'utilizzo di biomarcatori, diversi per tipologia di sito, e quindi in base alla presenza di specifici inquinanti ambientali provenienti da insediamenti produttivi diversi (impianti siderurgici, raffinerie, centrali elettriche)

Poi saranno realizzate indagini campionarie per la rilevazione dei biomarcatori nell'organismo umano, anche in relazione a gradienti di impatto ambientale.Nell'ambito delle attività di biomonitoraggio, potranno essere effettuate analisi non invasive su diversi fluidi biologici (es. sangue, liquido seminale), al fine di valutare i segni più precoci di danno degli inquinanti sulla salute generale e riproduttiva.