In sella ad una bike

Il modo migliore per scoprire il territorio è quello di inforcare una bicicletta e scoprire la bellezza dei luoghi a ritmo lento. E' infatti il mezzo migliore per percorrere gli argini e le stradine sterrate che collegano le varie località ed è l'unico che consente di inoltrarsi negli angoli più sperduti del parco. Non ci sono salite o strade pericolose e pedalare, qui, è un'attività alla portata di tutti e altamente rigenerante. La rete dei percorsi ciclabili nel Delta del Po comprende itinerari brevi da compiere in un'ora o due e altri più lunghi che richiedono una giornata intera. Tra questi uno dei più famosi è l'Anello della Donzella, un itinerario circolare di circa 60 km che parte da Porto Tolle.

9/15 11/15 Menu