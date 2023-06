In sella a gravel ed e-bike sulle vette piemontesi

Si chiama Alpi Bike Experience ed è il primo evento in Piemonte dedicato al cicloturismo d’alta quota, un vero e proprio festival per gli amanti dello sport outdoor. L’appuntamento (con accesso) gratuito previa registrazione è fissato per il 3 e 4 giugno al Forte di Fenestrelle, la più grande struttura fortificata d’Europa, in Valle Chisone, all’interno del Parco Naturale Regionale Orsiera-Rocciavré: qui sarà allestita un’area espositiva per presentare diversi progetti per la valorizzazione del territorio alpino, escursioni sulle due ruote per gravel, mountain bike ed e-bike e proposte di turismo lento per gli appassionati delle vacanze a pedali che contemplano le attrattive paesaggistiche, culturali e gastronomiche di un territorio che abbraccia anche la Valle di Susa e le valli del cuneese.

https://alpibike.it/