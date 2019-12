In serata vertice di maggioranza: sul tavolo il dossier autonomia Nessuna verifica di governo ma una riunione programmatica sui principali temi in agenda per l’esecutivo, hanno sottolineato fonti di maggioranza e di governo

Ecco le 5 nuove tasse da pagare nel 2020

1' di lettura

Mentre la manovra si avvia a registrare il primo via libera del Senato, sulla base di un testo che arriva “blindato” alla Camera, la maggioranza cerca di mantenere la barra dritta, dopo le acque agitate registrate sul decreto per il salvataggio della Popolare di Bari e ancor prima sul Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. «Stasera c’è un incontro, un vertice: nessuna verifica», ha sottolineato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine della consegna dei Collari d’oro al Coni.

A chi gli chiedeva se intendesse porre fine a questa esperienza di Governo, il presidente del Consiglio ha risposto: «Assolutamente no, ci mancherebbe: sono qui per lavorare e dare una prospettiva migliore al Paese, non per staccare la spina».

Sul tavolo i dossier autonomia

Nessuna verifica di governo ma una riunione programmatica sui principali temi in agenda per l’esecutivo, hanno confermato fonti di maggioranza e di governo. Alcune di queste fonti hanno aggiunto che il tema prioritario sul tavolo sarà il “dossier autonomia”, su cui Italia Viva frena.

I l nodo prescrizione

Un altro tema che dovrebbe essere affrontato, stando alle indicazioni emerse nelle ore immediatamente precedenti all’incontro, è quello della prescrizione: Conte ha difeso la norma ma ha aperto anche a “misure correttive”. M5S spingerebbe infine per mettere sul tavolo dell’incontro anche il tema della legge elettorale.

Per approfondire:

● Popolare di Bari: le misure nel decreto salvataggio

● Il duello tra Renzi e M5s sulle banche