In sette città italiane su dieci la casa perde valore nel decennio

Il mattone in dieci anni si è rivalutato ma le performance sono modeste. Il picco del 2006 era già passato da un pezzo e i valori nel 2012 si erano già molto ridimensionati, ma nonostante questo la rivalutazione di lungo periodo degli immobili nelle grandi città italiane non brilla. Anzi in molti casi il bilancio è addirittura negativo.

L'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato e messo a confronto l'andamento dei prezzi delle abitazioni nelle grandi città italiane tra il 2012 e il 2022. Tecnocasa ha analizzato le performance degli immobili in dieci città, a Bari, Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona. La realtà è che, posto uguale a 100 l'indice nel 2012, in ben sette città su dieci lo stesso indicatore si trova al di sotto di tale soglia.

Milano in testa

Solo tre città delle dieci esaminate superano infatti la prova dei dieci anni. In particolare Milano guadagna il 28,1%, unica città del panorama italiano con questo andamento. Il capoluogo lombardo tocca il suo minimo nel 2016 quando perde il 13,6% e il 2016 è l'anno in cui i prezzi si stabilizzano. L'anno successivo riparte la crescita che neanche la pandemia ha fermato finora. Tuttavia il 28,1% in dieci anni, con un conteggio molto basico, significa non arrivare a una performance del 3% annuo.

A tallonare Milano c'è Bologna, l'altro capoluogo che negli ultimi anni ha registrato una corsa al rialzo. Infatti, il picco minimo si raggiunge nel 2015 (80,2) dopo i prezzi crescono con un tasso di oltre il 10% nel 2018, anno record per il capoluogo emiliano, con un mercato trascinato soprattutto da acquisti per investimento. Nell'arco temporale considerato le case di Bologna guadagnano il 15,5%.

Al terzo posto di questo ipotetico podio immobiliare si piazza Firenze i cui immobili in 10 anni restano sostanzialmente stabili dopo il minimo registrato nel 2014 e nel 2015.