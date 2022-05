In settembre a Milano la quinta edizione dei premi alla moda sostenibile

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La moda sa anticipare e interpretare i cambiamenti, oltre che i trend estetici. La conferma viene dall’impegno per la sostenibilità ambientale e sociale di aziende e associazioni, a partire dalla Camera della moda, che ha presentato la quinta edizione dei premi creati ad hoc, consegnati per l’ultima volta nel 2020, con una cerimonia digitale, e che tornano in presenza (nella foto qui sotto, un’immagine di un’edizione pre pandemia, della platea del Teatro alla Scala di Milano) e per l’occasione da “semplici” Green Awards diventano Sustainable Fashion Awards.

Dodici riconoscimenti

I dodici premi saranno consegnati alla Scala di Milano il 25 settembre, durante la fashion week donna, e svettano, tra i premi di questo tipo, anche grazie all’autorevolezza delle partnership; così come svettano l’impegno e gli obiettivi della Camera della moda italiana su altre associazioni di settore, a partire da quella francese. L’edizione 2022 – ha sottolineato il presidente della Camera della moda Carlo Capasa – è frutto della collaborazione con l’ Ethical fashion initiative dell’Onu e la Ellen McArthur Foundation e, per due premi (innovation ed emerging designers), del supporto di Woolmark e The Bicester Collection (Value Retail). Importante poi il supporto del Comune di Milano, di Ice e del Mise, come è stato fin dal lancio dell’iniziativa.

Categorie e Advisory Committee

Ogni premio avrà il suo nome, per indicare una particolare di categoria di marchi, aziende o creativi prese in esame per assegnarlo. Ecco i dodici riconoscimenti: The Visionary Award, The Craft and Italian Artisanship Award, The Bicester Collection Award for Emerging Designers, The Groundbreaker Award,The Equity and Inclusivity Award, The Circular Economy Award, The Climate Action Award, The Oceans Award, The Human Rights Award, The Philanthropy and Society Award, The Biodiversity Conservation Award, The Woolmark Company Award for Innovation. Per la prima volta la Camera della moda ha istituito un Advisory Committee composto da realtà noprofit impegnate sui temi della moda sostenibile, rendendole parte attiva del progetto, con l'obiettivo di compiere una prima selezione delle candidature per i premi.

Candidati, giuria e “tour” per il mondo

I nominees verranno portati all'attenzione di una giuria Internazionale, che nel 2022 sarà presieduta da Ellen MacArthur, fondatrice della Ellen MacArthur Foundation, e che decreterà il vincitori di ogni premio. I membri della giuria verranno resi noti nelle prossime settimane, in occasione di una serie di appuntamenti in cui i Sustainable Fashion Awards saranno presentati in città simbolo per l'industria della moda, del design e della comunicazione: Londra, Parigi, Monaco di Baviera e New York.

La collaborazione con Ice

«Qualità e sostenibilità, unite alla capacità di innovazione, sono i punti di forza della nostra produzione nazionale e costituiscono una leva competitiva fondamentale sui mercati internazionali – ha spiegato Carlo Ferro, presidente di Ice Agenzia –. Vogliamo contribuire in modo sostanziale a questo percorso e stiamo accelerando nell'esecuzione delle 19 nuove azioni verso digitale e sostenibilità. I Sustainable Fashion Awards interpretano l'immagine di un'Italia fatta di tradizioni e artigianalità, sostenibilità e innovazione – ha aggiunto Ferro –, tutti tratti distintivi del nostro made in Italy che comunichiamo attraverso la campagna di Nation Branding BeIT.