In settimana bianca con il treno: ecco tutti i collegamenti per le piste

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Settimana bianca in treno, con i collegamenti invernali su ferrovia studiati per connettere le grandi città con le principali mete sciistiche. E dove il treno non arriva, a collegare l’ultimo miglio ci sono i transfer su gomma in un unico collegamento ferro-bus. Ecco tutti i treni della neve offerti da Trenitalia (gruppo Fs) agli amanti dello sport invernale:

Le Frecce

L'offerta Frecce che consente di raggiungere le principali località di montagna è costituita da 2 Frecciarossa al giorno da/per Oulx e Bardonecchia dal venerdì alla domenica in collegamento con Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia AV, Bologna e Milano. Ma andando ancora più su ci sono 2 Frecciarossa al giorno da/per Bardonecchia che collegano giornalmente tale località a Parigi, Lione e Chambery. Per le altre mete sciistiche 10 Frecciarossa e Frecciargento al giorno collegano Bolzano, Trento, Rovereto a Verona, Bologna, Firenze, Roma con alcune prosecuzioni anche da e per Napoli. Due dei 10 Frecciarossa, il sabato e la domenica, fermano anche ad Ora. Oltre questi collegamenti anche 2 Frecciarossa al giorno tra Bolzano, Trento, Rovereto e Verona, Brescia, Milano.

Loading...

Freccialink

Dove il treno non arriva, il viaggio prosegue sui bus del gruppo Fs, i Freccialink. Qui sono garantiti i collegamenti il sabato e la domenica fino al 26 marzo sulle seguenti rotte: Cortina d'Ampezzo - San Vito di Cadore - Tai di Cadore - Venezia Mestre in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna e Milano. Madonna di Campiglio - Pinzolo - Trento in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna e Verona; Selva di Val Gardena - Santa Cristina - Ortisei - Bolzano in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna e Verona; Canazei - Vigo di Fassa - Moena - Predazzo - Cavalese, ora in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna e Verona; Courmayeur - Aosta - Torino PS in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna, Milano e Venezia.

Intercity

Collegamenti il sabato e la domenica da Genova a Bardonecchia (e viceversa) con queste fermate: Bardonecchia, Oulx Cesana Claviere Sestriere, Bussoleno, Torino Porta Nuova, Torino Lingotto, Asti, Alessandria, Novi Ligure, Genova Porta Principe, Genova Brignole

Regionali

Sono attivi i collegamenti: Limone (26 collegamenti), Bardonecchia (36 collegamenti), Aosta (44 collegamenti), S.Candido e Dobbiaco (8 collegamenti), Cortina Link (fino a 41 collegamenti giorno dalla stazione di Calalzo a Cortina d' Ampezzo), Alleghe Link (fino a 41 collegamenti giorno da Belluno a Arabba fermando ad Agordo, Cencenighe, Alleghe e Caprile).