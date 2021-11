In settimana riflettori ancora sull’inflazione: i livelli da monitorare sui listini

Ascolta la versione audio dell'articolo

Settimana scoppiettante sui mercati azionari internazionali. In particolare l’Europa ha svettato con il Ftse Mib come miglior indice (+3,4%) e ha fatto leggermente meglio del Nasdaq (+3%). Rialzi superiori al 2% per il Dax e per l’indice S&P 500. I buoni risultati societari e l’atteggiamento ancora accomodante delle banche centrali hanno spinto gli acquisti. Nei prossimi giorni, a livello macro, saranno proprio i dati relativi all’inflazione a tenere banco: soprattutto nella giornata di mercoledì...