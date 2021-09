In Sicilia ricoveri in calo, possibile ritorno in zona bianca dal 4 ottobre

3' di lettura

Continua il calo di contagi e ricoveri in Italia, così come registrato nell’ultimo monitoraggio dell’Iss, con l’indice di contagio Rt calato a 0,82 (da 0,85) e l’incidenza settimanale a livello nazionale scesa a 45 casi settimanali ogni 100mila abitanti (rispetto ai 54 della settimana precedente). Ma a diminuire sono anche i ricoveri, con il tasso di occupazione in terapia intensiva dei malati Covid al 5,4% (dati di martedì 21 settembre) rispetto al 5,8% della settimana precedente (i ricoveri sono diminuiti da 554 a 516) e quello nei reparti ordinari passato dal 7,2% al 6,8% (i ricoveri sono passati da 4.165 a 3.937). L’andamento positivo è particolarmente evidente in Sicilia, unica regione gialla con obbligo di mascherina all’aperto, che da lunedì 4 ottobre potrebbe tornare bianca.

Ricoveri in calo continuo in Sicilia

È da alcune settimane che i dati della Sicilia sono in miglioramento. L’incidenza dei contagi nell’ultimo monitoraggio dell’Iss è calata a 79,5 casi ogni 100mila abitanti rispetto ai 109,1 della settimana precedente. Ma soprattutto il monitoraggio Iss sui ricoveri (aggiornato questa volta ai dati del giovedì - 23 settembre) sono per la prima volta da zona bianca. Perché il tasso di occupazione delle terapie intensive (82 ricoveri su 840 posti disponibili) è sceso sotto la soglia limite del 10% (siamo al 9,3%). Mentre i ricoveri nei reparti ordinari sono calati da 772 a 574, con un tasso di occupazione del 15,4%, solo poco al di sopra della soglia critica del 15% (la scorsa settimana eravamo oltre il 20%). Per una regione che temeva di finire in zona arancione è un bel progresso. Il ritorno alla zona bianca è a un passo.

Regione in zona bianca dal 4 ottobre se il trend prosegue

Basta che il trend positivo sia confermato la prossima settimana e la Sicilia dopo il monitoraggio di venerdì prossimo può ambire dunque al ritorno in fascia bianca a partire da lunedì 4 ottobre. In base alla nuova normativa, infatti, basta che una delle due soglie critiche in terapia intensiva e nei reparti ordinari non sia superata per restare in zona bianca. La fascia gialla scatta solo se sono oltrepassate entrambe.





Situazione stabile in Calabria

Situazione stabile in Calabria, che la scorsa settimana ha sfiorato il “downgrade”. I dati dello scorso monitoraggio erano da zona gialla. Ma sono migliorati nei giorni immediatamente precedenti lo svolgimento della cabina di regia. Di qui la decisione di non “bocciare” la regione. Questa settimana il tasso di occupazione dei reparti ordinari resta stabile (sopra soglia critica) al 17,4%. Ma i ricoveri in terapia intensiva sono in calo (14) con un tasso di occupazione dei reparti all’8,3%.