In Sicilia il terzo polo di 24Ore Business School Al via a settembre ad Acireale i master: si terranno all’interno del Free Mind Foundry. A luglio l’evento per la presentazione al territorio di Nino Amadore

Il primo appuntamento in agenda è a luglio per la presentazione, il debutto ufficiale invece è previsto a settembre. Sbarca in Sicilia 24Ore Business School che punta sull’isola e apre una nuova sede nel Sud Italia che si va ad affiancare alle sedi storiche di Milano e Roma. Una nuova sede che nasce all’interno del Free Mind Foundry, l’hub di cooperazione internazionale per la tecnologia e l’istruzione che si trova ad Acireale in provincia di Catania. Proprio ad Acireale il 20 e il 21 luglio si terrà la due giorni di presentazione del master: l’evento parte con un dibattito nella mattinata del 20 luglio sul tema “Il Digitale per la Ricostruzione: da Acireale alta formazione ed innovazione per la competizione dell’Italia” mentre nel pomeriggio si terrà la presentazione alle aziende del territorio. Nella mattinata del 21 luglio, invece, è previsto l’Open day per dare la possibilità a tutti di conoscere da vicino l’iniziativa di 24Ore Business School in collaborazione con Free Mind Foundry.

«L’apertura della sede di Catania avviene in un momento in cui il valore della prossimità territoriale è più forte che mai - spiega Maurizio Santacroce, ceo di 24Ore Business School -. Questa apertura è un elemento molto importante del nostro piano di sviluppo perché ci consente di raggiungere i nostri clienti proprio dove è forte la domanda di formazione di qualità e dove è alto il potenziale di sviluppo del territorio».

I master partiranno a settembre con un calendario che è stato pensato anche per coinvolgere le imprese locali e le istituzioni ma soprattutto con il «virtuoso obiettivo di valorizzare i cervelli troppo spesso in fuga che vivono nell’Isola e nel Mezzogiorno del Paese». Sono 7 i master in partenza quest’anno: due Master per neolaureati, con frequenza in aula tutti i giorni per 5 mesi e 4 mesi di stage (Master Marketing e Comunicazione Digitale; Master Gestione Strategia D'Impresa); un master di una settimana con certificazione su Google Ads; 4 Master part time (con frequenza per due giorni a settimana), per acquisire o arricchire le competenze e le specializzazioni più richieste dal mondo del lavoro, con una didattica integrata da testimonianze e case study di manager e imprenditori (Master Economics D'Impresa; Master Sales & Digital Marketing nel Turismo; Master Digital Marketing; Master eCommerce). L'offerta formativa prevede il coinvolgimento dello stesso corpo docente e la medesima qualità delle sedi di Milano e Roma, con la partecipazione di senior manager, professionisti, esperti e consulenti aziendali, provenienti da primarie realtà, insieme a giornalisti italiani e internazionali. Tutte le lezioni in aula si svolgeranno nel pieno rispetto delle regole di sicurezza previste dai protocolli post Covid 19, con ampi spazi, compatibili con le regole di distanziamento.