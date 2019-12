In sintesi

1. La norma

Dal 1° gennaio 2019 gli istituti di pagamento avrebbero dovuto trattenere a titolo di imposta l’1,5% del valore di ogni singola rimessa di denaro inviata verso Paesi extracomunitari, con l’esclusione delle transazioni con importo inferiore a 10 euro o di natura commerciale. Si attendevano i decreti attuativi per definire le modalità di riscossione e versamento, ma ad oggi non sono stati ancora emanati

2. Le criticità

La disciplina sembrerebbe illeggittima essendo in netto contrasto con il paragrafo 1 dell’articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea come più volte ribadito dalla giurisprudenza comunitaria (tra tutte, si veda la sentenza C-685/16). Inoltre, come sottolineato dal Garante della concorrenza, la nuova imposta è anche «ingiustificatamente discriminatoria»

3. I profili contabili

In sede di chiusura del bilancio di esercizio i money transfer dovranno valutare se considerare il debito verso l’Erario relativamente al nuovo tributo sulle rimesse di denaro (ed eventualmente il costo, se non riscosso, come accaduto nella stragrande maggioanza dei casi)