In un sistema di aziende familiari è inevitabile l’appeal delle srl

Era del tutto inevitabile che uno dei principali effetti della legge di riforma del diritto societario sarebbe stato quello di attrarre vigorosamente alla forma giuridica della Srl tutta una serie di Spa

Nelle molteplici occasioni in cui nel 2003-2004 si è commentata la riforma del diritto societario, si è ripetutamente osservato che:

1. l’impresa individuale e le società di persone sarebbero state abbandonate in quanto si rendeva più appetibile l’utilizzo della Srl (in particolare per il beneficio della responsabilità limitata dei soci che ne consegue);



2. la riforma aveva inteso «sollecitare gli operatori imprenditoriali ad assumere la veste giuridica più consona alla loro dimensione e al loro assetto organizzativo (dedicando così la forma della Spa all’impresa che offre il proprio capitale sul mercato del capitale di rischio e la forma della Srl all’impresa con pochi soci, ove normalmente i soci prestano la propria attività)»;

3. «tarare le norme della Srl sulle esigenze della piccola-media impresa, ove il volere del socio è sempre in primo piano e ove i suoi interessi devono trovare perfetta rispondenza nell’assetto statutario che governa la vita dell’impresa societaria» (le parole virgolettate sono riprese da un articolo del Sole 24 Ore del 14 giugno 2004).

Gli effetti della riforma

La previsione è stata pienamente azzeccata, ma non era difficile azzeccarla. Era del tutto inevitabile, infatti, che uno dei principali effetti della legge di riforma sarebbe stato quello di attrarre vigorosamente alla forma giuridica della Srl tutte quelle imprese societarie, già gestite nella forma della Spa, che non avessero nessuna di quelle caratteristiche per le quali la forma della Spa è predisposta dal legislatore.

La grandissima maggioranza delle Spa italiane è infatti rappresentata da società facenti capo a una sola famiglia o a pochissime famiglie, con un numero bassissimo di soci, con gli amministratori che in larga parte coincidono con i soci e con i soci che ordinariamente lavorano in società; insomma, tutte le caratteristiche della tipica Srl.