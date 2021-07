In Sky prima tappa della riorganizzazione: uscite con incentivi fino a 40 mesi

1' di lettura

Sky Italia parte con la fase uno del piano quadriennale di trasformazione. La media company ha infatti siglato l’accordo con le organizzazioni sindacali che riguarda il personale non giornalistico per mettere a terra un piano che prevede uscite incentivate, il ricorso all’isopensione e l’avvio di un percorso di riorganizzazione e di allineamento delle competenze

Secondo quanto spiega una nota dell’azienda, per il biennio 2021/22, è stato condiviso un ventaglio di strumenti e modalità tra cui la mobilità interna, l’internalizzazione di alcune attività, il reskilling e upskilling di determinate figure professionali, l’isopensione, oltre alle uscite volontarie. In quest’ultimo caso, è previsto un incentivo fino a 40 mensilità, in base all’anzianità aziendale e alle tempistiche di adesione al piano. Il piano di trasformazione delle competenze riguarderà invece 153 persone per il secondo semestre di quest’anno e 501 persone per il 2022.

L’intesa, spiega la società in una nota, è stata raggiunta «grazie ad un confronto trasparente e costruttivo tra le parti. Questo accordo, ispirato da principi di sostenibilità sociale condivisi fin dall’inizio della trattativa, permette di attenuare gli impatti sulle posizioni di lavoro e sulle persone, conciliando allo stesso tempo il piano di sviluppo aziendale, che ha l’obiettivo di aumentare la digitalizzazione e di favorire una transizione verso un modello operativo più snello e integrato con il gruppo». Con l’accordo, sviluppato in un’ottica di contrattazione di anticipo, l’azienda «si è impegnata a non intraprendere azioni unilaterali, nello spirito di dialogo costruttivo e responsabile che lo ha ispirato».