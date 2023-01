In slitta trainata dai cavalli: in Carinzia, come in una fiaba

In Carinzia, nel paese termale di Bad Kleinkirchheim, gli ospiti dell'Hotel Trattlerhof possono emozionarsi durante un romantico giro in carrozza trainata dai cavalli del maneggio privato dell'hotel attraverso la valle innevata. L'atmosfera è fiabesca, il silenzio avvolge il paesaggio e i cavalli regalano il batticuore a adulti e bambini. Prima di salire, non si resiste alla tentazione di accarezzare i due grandi quadrupedi pronti a fare rivivere l'epoca passata. Ci si accomoda in carrozza coprendosi con le coperte messe a disposizione dal cocchiere: il freddo quasi non si percepisce. La slitta scivola sulla neve e i suoni sono ovattati. Il giro da circa 30 minuti, incluso un bicchiere di prosecco per il brindisi di benvenuto e costa 21 euro a persona. L'hotel Trattlerhof fa parte dell'Associazione Austria per l'Italia che raggruppa i migliori hotel austriaci dove si parla italiano.

Info: https://www.vacanzeinaustria.com/alberghi/hotel-trattlerhof/



