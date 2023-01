In Spagna e Francia l'anno di Picasso

In occasione del 50° anniversario della morte dell’artista spagnolo Pablo Picasso, avvenuta l’8 aprile 1973, il 2023 sarà caratterizzato da una celebrazione della sua opera e della sua eredità artistica. In questa occasione, i governi di Francia e Spagna hanno deciso di collaborare a un programma di portata internazionale. “Picasso Celebration 1973-2023” si baserà su una cinquantina di mostre in tutto il mondo, di cui 16 in Spagna. Nell’autunno del 2023 si terrà un importante incontro internazionale, che coinciderà anche con l’apertura del Centre d’Etudes Picasso a Parigi.

