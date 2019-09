In studio straordinari a gestione flessibile Il contratto nazionale. Il datore di lavoro può decidere di retribuire con maggiorazione l’attività oltre le 40 ore o compensare in sei mesi di Alessandro Rota Porta

Negli studi professionali il tetto agli straordinari è più basso di quello previsto per legge ma per affrontare i picchi di superlavoro esistono diversi meccanismi di flessibilità.

Il lavoro straordinario è regolato dagli articoli 77 e 78 del Ccnl degli studi professionali. L’articolo 77 dispone, in via generale, che le mansioni siano svolte dal lavoratore durante il normale orario di lavoro: si tratta di un suggerimento celato affinché il ricorso allo straordinario mantenga un carattere di eccezionalità.

Sul piano della regolamentazione, con riferimento ai profili retributivi, le ore di lavoro straordinario devono essere compensate con la quota oraria della normale retribuzione più una specifica maggiorazione percentuale: il contratto collettivo nazionale fissa maggiorazioni differenziate a seconda che il lavoro straordinario venga prestato in ore diurne feriali, festive, notturne feriali o notturne festive, ovvero che la prestazione superi o meno un certo limite giornaliero.

Le maggiorazioni

In primo luogo, il Ccnl prevede una maggiorazione del 15% della normale retribuzione per le ore di straordinario ordinarie e per le ore di lavoro eccedenti le 8 ore giornaliere.