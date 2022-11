In Svezia a caccia dell’aurora boreale, fra safari con le renne e atmosfere artiche

Ascolta la versione audio dell'articolo

È meno conosciuta della parte finlandese, nota per Rovaniemi e il villaggio di Babbo Natale, ma la Lapponia svedese, proprio per questa sua riservatezza intrinseca, appare come una terra autentica e priva del turismo dei grandi gruppi. Si può partire dalla suggestione dell'aurora boreale per narrare luoghi intimi e meravigliosi, dove è possibile fare esperienze artiche in mezzo alla natura e di sera andare alla ricerca dell'aurora boreale, un fenomeno ottico dell’atmosfera terrestre, visibile in particolare da settembre a marzo, caratterizzato principalmente da bande luminose di un’ampia gamma di forme e colori: una luce verde, ma anche blu, viola o rossa che assume la forma di tendaggi, raggi e archi e che si muove nel cielo scuro, a volte per pochi minuti, a volte per diverse ore. Così, diventa un’esperienza indimenticabile sedersi attorno a un fuoco nel mezzo della natura lappone, circondati da neve e oscurità, e assistere a questo fenomeno che danza sulla grande volta celeste.

Le attività outdoor

Aspettando di andare a caccia dell'aurora, si può partecipare a tour in motoslitta o in slitta trainata da cani nella foresta innevata con pranzo sul fuoco vivo, oppure optare per un safari all'alce, provare la pesca nel ghiaccio in fiumi e laghi, praticare lo sci di fondo, o scegliere un tour sulla neve in fatbike o con le ciaspole, o ancora prenotare un posto sulla rompighiaccio Polar Explorer nel Golfo di Botnia. Dopo essersi ritemprati dal freddo in una sauna a legna si possono gustare le specialità locali, tra cui alce e renna cucinate in diversi modi, coregone, salmone, funghi e frutti di bosco e l’ambito caviale del coregone bianco. Per raggiungere la maggior parte delle sistemazioni si arriva in aereo o col treno notturno da Stoccolma a Luleå, da dove si prosegue in auto a noleggio o con un trasferimento organizzato.

Dal glamping alle casette in legno

Un'ora a nord-ovest del Golfo di Botnia, nel cuore delle grandi foreste e lungo il fiume Råneälven, si può provare lo stile di vita artico in due piccole sistemazioni molto suggestive: l’Aurora Safari Camp è il primo sito di glamping al mondo inserito in un clima invernale artico ed è ispirato ai campi della boscaglia africana. Per raggiungerlo si percorre l’ultimo pezzo in motoslitta attraverso la foresta e sul fiume ghiacciato. Qui si dorme in comode lavvu (tende Sami) riscaldate con stufe a legna o in due nuovissime cabine a forma di cono con soffitto di vetro.

Aurora Safari Camp

Oltre a partecipare a vari tour con guida, ci si può dotare di sci di fondo e ciaspole e girare in autonomia nel bosco innevato. Da fine febbraio è offerta poi l’opportunità di volare in mongolfiera sopra il paesaggio artico. Nella stessa valle del fiume si trova il piccolo eco-lodge Arctic Retreat, certificato dal marchio svedese di ecoturismo The Nature’s best: offre il pernottamento in tre casette costruite con tronchi di legno, ognuna con una vasca idromassaggio all'esterno dove rilassarsi la sera e con un po’ di fortuna godersi l’aurora boreale. Chi vuole imparare a fotografare l’aurora può partecipare a un'escursione notturna insieme a un fotografo. Vengono anche organizzate attività meno comuni, come imparare a scolpire nel ghiaccio.

Una guest house a tema

Un altro luogo ideale per avvistare l’aurora è l’area intorno al fiume Laino, nell’estremo nord della Lapponia svedese. Appena fuori dal villaggio di Kangos, 150 km a nord del Circolo Polare Artico, si trova la Lapland Guest house, una collezione di originali case in legno rosso sulla riva del fiume. Le camere e le aree comuni sono state progettate secondo vari temi e la maggior parte degli edifici sono stati costruiti a mano dal proprietario Johan Stenevad. La cena viene servita in una casa tradizionale del ‘700, ricca di atmosfera. Un’esperienza memorabile è il safari con le renne con pranzo all’aperto. La sera, il proprietario della guest house conduce gli ospiti a caccia dell'aurora a bordo di una slitta e seduti attorno al fuoco si attende il fenomeno sotto l'immensa volta celeste.