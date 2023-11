Tesla contro la Svezia: causa per targhe e sciopero dei sindacati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tesla ha dichiarato di aver citato in giudizio «lo Stato svedese attraverso l’Agenzia dei trasporti svedese (la Motorizzazione)» perché il mancato accesso alle targhe di immatricolazione «costituisce un attacco discriminatorio illegale diretto a Tesla». Proprio così, quello che sta succedendo in Svezia è una storia destinata a far discutere, con possibili impatti in tutta Europa. Anche perché continua ad allargarsi a macchia d’olio, e quella delle targhe è solo l’ultima vicissitudine.

Tutto nasce dal fatto che Tesla non è sindacalizzata a livello globale. I suoi operai non sono tutelati come nel caso, ad esempio di GM e gli altri gruppi americani, dove lo United Auto Workers sta contrattando da mesi un salario e condizioni di lavoro molto più agevoli. Ora però i lavoratori svedesi chiedono che la casa automobilistica firmi un contratto collettivo di lavoro, come la maggior parte dei dipendenti in Svezia. La casa di Elon Musk , a quanto pare, non sembra molto propensa. E dalla Motorizzazione non consegnano le targhe per le nuove Tesla in un atto di solidarietà verso i metalmeccanici. Va detto che Tesla non ha uno stabilimento di produzione in Svezia, ma ha diversi centri di assistenza. E il mercato svedese rappresenti il mercato più grande d’Europa per la casa leader del mercato elettrico.

La causa di Tesla contro la Svezia per la mancata consegna delle targhe è una storia molto arzigogolata, insomma. La casa automobilistica texana chiede al tribunale distrettuale di infliggere alla Motorizzazione svedese una multa di 1 milione di corone (95.383 dollari) per “obbligare” la stessa a «recuperare le targhe» entro tre giorni dalla notifica della decisione del tribunale distrettuale.

La causa è stata presentata oggi, lunedì 27 novembre. E secondo Tesla, l’Agenzia ha «l’obbligo costituzionale di fornire le targhe ai proprietari dei veicoli». Il fatto che le targhe vengano trattenute «non può essere descritto in altro modo se non come un attacco unico a un’azienda che opera in Svezia».

Esattamente un mese fa, il 27 ottobre, 130 membri del potente sindacato dei metalmeccanici svedesi, IF Metall, hanno scioperato in sette officine del Paese dove vengono revisionate le popolari auto elettriche, chiedendo un contratto collettivo di lavoro. I meccanici svedesi hanno interrotto la manutenzione delle auto Tesla e diversi sindacati, tra cui i lavoratori postali, si sono uniti in un’ondata di solidarietà molto comune in Svezia. Anche i lavoratori portuali dei quattro maggiori porti svedesi hanno interrotto le consegne di veicoli Tesla per esercitare maggiore pressione sulla casa automobilistica.