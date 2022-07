In Svizzera operativa una enorme “batteria ad acqua” costruita sotto le Alpi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Diventa operativa in questi giorni una enorme “batteria ad acqua” costruita nel cuore delle Alpi svizzere. Il principio di funzionamento è semplice ma nel contempo geniale: sopra la montagna ci sono due grandi invasi idrici a differenti altezze; quando c’è bisogno di elettricità, dall’invaso posto al livello più alto l’acqua passa a quello inferiore attraverso delle turbine che generano energia elettrica, esattamente come succede nelle centrali idroelettriche tradizionali. Quando invece nella rete elettrica c’è sovrabbondanza di energia, delle pompe idrauliche si occupano di riportare l’acqua dall’invaso inferiore a quello superiore.

La capacità di produzione di elettricità è pari a 900 MW, ottenuti attraverso sei turbine e sufficienti per fornire energia a 900mila case, mentre quella di immagazzinamento è pari a 20 milioni di kWh.

Loading...

14 anni per la realizzazione

La batteria ad acqua è stata progettata e costruita dalla società elvetica Nant de Drance. Il cuore si trova a 600 metri sotto terra tra i bacini artificiali di Emosson e Vieux Emosson, nel cantone Vallese. Per la costruzione sono stati necessari 14 anni, a causa dei notevoli problemi di ingegneria e logistici da risolvere, compresa per esempio la necessità di costruire un totale di 18 chilometri di tunnel sotto le Alpi, necessari per il trasporto del materiale di costruzione. Al centro dell’impianto si trova una vasta sala, lunga 200 metri e larga 32, che contiene le pompe necessarie per “ricaricare la batteria”, portando l’acqua dall’invaso inferiore a quello superiore.

Aumentata la dimensione dell’invaso

Negli anni compresi fra il 2012 e il 2016, l’altezza della diga di Vieux Emosson è stata aumentata di 20 metri per consentire ai bacini di immagazzinare più acqua e creare più energia.

Grazie alla batteria, sarà possibile produrre parte delle necessità della rete elettrica elvetica ed europea nei momenti di maggior fabbisogno, immagazzinando invece elettricità nei momenti ove la richiesta è più bassa.