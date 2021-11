In Svizzera primo referendum sul green pass: netta vittoria del sì

Gli oppositori hanno affermato che gli inasprimenti alla legge Covid portano comunque ad un obbligo di vaccinazione indiretto per tutti, che non vogliono; la legge così aggiornata, inoltre, secondo loro aumenta la frattura in Svizzera tra chi appoggia le misure anti virus e chi non le appoggia, introduce una sorveglianza digitale di massa, amplia in modo eccessivo i poteri del Governo. Tutte accuse respinte al mittente dalla maggioranza del Governo e del Parlamento, che hanno riaffermato la validità e la necessità delle misure anti virus, sia sul piano sanitario che su quello economico. Con l'appoggio, come si vede ora con l’esito della votazione, della maggioranza dei cittadini.

In Svizzera si è votato anche su un piano di potenziamento complessivo delle cure infermieristiche (ha avuto più del 60% di sì, nonostante l'opposizione di Governo e Parlamento) e su una proposta di designazione dei giudici federali basata su una procedura di sorteggio e non più di elezione da parte del Parlamento (bocciata con il 68%, Governo e Parlamento avevano richiesto il no). A Lugano, in Ticino, si è votato anche sul progetto di Polo Sportivo e degli Eventi sostenuto dal Comune, che è passato con oltre il 56% di sì, dopo un dibattito su costi e benefici che si era fatto acceso in questi ultimi mesi.