In Svizzera si vota il referendum per abolire gli allevamenti intensivi

Mentre l'Unione europea si appresta ad aggiornare la propria normativa sul benessere animale, domenica prossima gli svizzeri voteranno per decidere l’abolizione dell’allevamento intensivo in tutto il paese. Se la normativa Ue è considerata all'avanguardia (e in alcuni casi ritenuta eccessiva con le raccomandazioni di viaggi più brevi e spazi più ampi per il trasporto degli animali) la Svizzera ha già alcune delle leggi sul benessere degli animali più severe al mondo.

L’iniziativa è stata voluta e promossa dalle associazioni ambientaliste che puntano a inserire la tutela degli animali nella Costituzione svizzera. La proposta eliminerebbe di fatto tutti gli allevamenti intensivi presenti nel paese. «L’allevamento intensivo è un sistema di produzione che trascura praticamente in ogni modo i bisogni primari degli animali non umani» accusa l’organizzazione Sentience, promotrice dell’iniziativa, sul suo sito web.Se vincesse il “sì” al referendum di domenica prossima in Svizzera, l’iniziativa – sostenuta da partiti di sinistra, Greenpeace e altre organizzazioni ambientaliste – imporrebbe requisiti minimi più severi per l’alloggio, l’assistenza sanitaria, l’accesso all’aria aperta e le pratiche di macellazione, oltre a ridurre significativamente il numero massimo di capi per superficie.