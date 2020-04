In Terra Santa le grandi religioni unite (per un giorno) dal virus

Il miracolo di un governo

Un altro miracolo – ma questo più difficile da compiersi – è la nascita di un governo di unità nazionale, sul quale stanno trattando il premier Bibi Netanyahu e Benny Ganz, il principale leader dell’opposizione. Il Covid-19 non è causa ma pretesto, dopo tre inutili elezioni in meno di un anno. Come in ogni Paese contagiato, anche qui la gente è terrorizzata e vuole uscire dall’incubo. Ma per gli israeliani c’è qualcosa di più, una paura che noi non conosciamo. Per molti di loro il coronavirus è una reminiscenza di devastazione come le due distruzioni del tempio fatte da Nabucodonosor e Tito, e l’Olocausto.

In realtà le statistiche non sono tragiche. In Israele i contagiati sono 10.095 e i morti 93 (10 aprile); fra i palestinesi di Cisgiordania sono 250 i contagi e una sola la vittima; nella Striscia di Gaza 13 e nessun morto (9 aprile, Organizzazione mondiale della sanità). Osservando queste cifre, qualche sostenitore della Grande Israele dal Mediterraneo al fiume Giordano potrebbe sostenere che ai palestinesi fa bene vivere dentro una gabbia, con pochi o nessun contatto con il mondo esterno.

Molti sostengono che quando il virus sarà passato o quando impareremo a conviverci, il mondo diventerà migliore. Perfino il più lungo conflitto della storia, iniziato alla fine del XIX secolo e ancora in corso nel ventesimo anno del XXI, troverà una soluzione pacifica.

Nessuna illusione

In questa Terra Santa di tutti, israeliani e palestinesi vivranno in pace in due stati o ne faranno uno solo, armoniosamente bi-nazionale. Ma non sarà così, nemmeno questa Pasqua così difficile per ciascuno è una premessa. I casi di solidarietà fra i due popoli nelle settimane di emergenza si contano sulle dita di una mano. Anche qui sono i medici a dare l’esempio. Né la comune limitazione alla libertà di preghiera nei loro luoghi santi, renderà ebrei, musulmani e cristiani più tolleranti.

Quando il corona passerà, i vecchi virus umani torneranno a prevalere. Non solo in Terra Santa: tutto tornerà come prima nel resto del Medio Oriente e nel mondo. Le tre superpotenze che avevamo lasciato quando la pandemia aveva incominciato a monopolizzare le nostre preoccupazioni, le ritroveremo come le avevamo lasciate. Stati Uniti, Cina e Russia avranno le stesse ambizioni contrastanti.