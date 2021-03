In Tim spunta la proposta di 1.300 uscite volontarie per il 2021: in 3 anni 6mila uscite La società ha raggiunto con i sindacati l’accordo per una riduzione del personale in base all’art.4 della Legge Fornero, sulla falsariga dell’accordo fatto per il 2019 e per il 2020 di Cristina Casadei

In Tim è stato raggiunto l’accordo con i sindacati per 1.300 uscite volontarie e incentivate nel 2021 per chi maturerà i requisiti per la pensione di qui al 2026. Il veicolo che accompagna l’operazione è l’articolo 4 della Legge Fornero che fa leva sullo strumento dell’isopensione, lo stesso utilizzato nell’accordo raggiunto con i sindacati per il precedente biennio, quando uscirono oltre 4.700 persone, con un’adesione all’accordo di gran lunga superiore rispetto a quella messa in conto da azienda e sindacati. In tre anni quindi le uscite raggiungono quota 6mila.

Nel dettaglio dei numeri, secondo i dati forniti dall’azienda ai sindacati Tim al 31 dicembre 2020 aveva 52.347 persone, di cui 42.680 in Italia. Rispetto alle 55.198 persone del 31 dicembre 2019, di cui 45.266 in Italia, c’è quindi stata una riduzione di 2.851, di cui 2.586 unità in Italia. Nel 2019 le uscite sono invece state circa 2.151. Adesso si aggiungono queste nuove 1.300.

Il costo dell’operazione è completamente a carico dell’azienda, mentre per i lavoratori si apre la possibilità di uscire con 5 anni e mezzo di anticipo senza ricadute sull’assegno pensionistico, quando verrà maturato. È un’operazione che rientra nell’ambito del remix generazionale e professionale che permette all'azienda di assumere abbassando l’età media e introducendo figure professionali specifiche utili all’innovazione ed alla digitalizzazione. Il nuovo accordo sindacale rientra in un generale piano di riorganizzazione che da un lato guarda alle nuove modalità di lavoro, su cui Tim ha fatto scuola con l’accordo sullo smart working raggiunto con i sindacati la scorsa estate, dall’altro lato guarda alle nuove competenze necessarie in aziende e dall’altro ancora guarda alla riduzione dei costi.

Sul fronte dello smart working la società lo scorso agosto aveva raggiunto un accordo con i sindacati per la riduzione dei costi in ottica Smart working, con una sperimentazione lungo tutto il 2021 di una riorganizzazione del lavoro che sostanzialmente consente post pandemia di alternare 2 giorni di lavoro in ufficio e 3 da casa. Con la possibilità di redistribuire eventuali risparmi e di recuperare gli aumenti di produttività attraverso una riduzione dell’orario.