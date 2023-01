In Toscana il Festival e il Mese di Giacomo Puccini

In vista del centenario della morte di Giacomo Puccini, avvenuta nel 1924, la sua terra natale, la Toscana, organizza come ogni anno a Torre del Lago il Festival Pucciniano e il Mese Pucciniano. Il Festival Pucciniano è il più importante evento lirico in Italia e l’unico al mondo dedicato a Puccini. Si svolge in estate, nei mesi di luglio e agosto, nei luoghi che hanno ispirato il maestro. Il Festival offre la possibilità di ascoltare grandi star della lirica mondiale che interpretano i capolavori di Puccini, in un grande teatro all’aperto sulle rive del Lago di Massaciuccoli, proprio di fronte alla Casa Museo di Puccini. Il Mese Pucciniano è un altro festival con un importante programma di eventi che si svolge tra il 29 novembre, anniversario della morte di Giacomo Puccini, e dicembre. Il programma comprende concerti, conferenze e spettacoli.

