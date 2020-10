Nasce un polo di produttori della moda di lusso Florence, su iniziativa del Fondo italiano d’investimento e del private equity Vam Investments controllato da Francesco Trapani, ex ceo di Bulgari, è destinato a servire i grandi marchi internazionali di Silvia Pieraccini

Florence, su iniziativa del Fondo italiano d’investimento e del private equity Vam Investments controllato da Francesco Trapani, ex ceo di Bulgari, è destinato a servire i grandi marchi internazionali

2' di lettura

Dopo quello in via di costruzione da parte di Holding Industriale, prende corpo un altro polo di produttori-terzisti della moda di lusso destinato a servire i grandi marchi internazionali, questa volta su iniziativa del Fondo italiano d'investimento e del private equity Vam Investments controllato da Francesco Trapani, ex ceo di Bulgari.



Il progetto di aggregare più aziende familiari del settore, ricche di storia e know-how, parte col botto: tre le acquisizioni, tutte in Toscana, terra ricca di eccellenze nella moda. Si tratta di Giuntini spa di Peccioli (Pisa), storico (da 63 anni) produttore di abbigliamento outerwear e capispalla per il fashion luxury, 76,1 milioni di fatturato 2019 con 9,7 milioni di utile; della Ciemmeci Fashion srl di Empoli (Firenze), specializzata nella produzione di abbigliamento in pelle, 17,3 milioni di fatturato 2018; e della Mely's Maglieria di Arezzo, specialista della maglieria, nata nel 1956, 15,5 milioni di fatturato 2019.

Il consorzio di investitori, cui partecipa anche Italmobiliare, controllerà il 65% della neo nata holding Florence, che deterrà il 100% delle tre aziende. Il restante 35% rimane alle famiglie fondatrici, Giuntini, Capezzuoli, Maltinti, Ciampolini e Sanarelli, che hanno reinvestito nel progetto.

L'operazione segna il ritorno nel lusso di Francesco Trapani, che sarà il presidente di Florence, mentre l'amministratore delegato designato è Attila Kiss, manager esperto di catena di fornitura. Per quest'anno Florence stima un fatturato di oltre 150 milioni e 700 dipendenti. Prevista l'apertura di uno show room a Milano per mettere a disposizione degli stilisti i grandi archivi delle aziende del gruppo, che hanno alle spalle 50 anni di storia della moda.

«Florence vuole essere una piattaforma produttiva al servizio dei clienti – afferma Trapani - che sia al contempo un centro di conoscenza creativa e di capacità realizzativa, con le competenze necessarie a garantire i massimi livelli di sostenibilità del business, proteggendo così i brand da qualsiasi tipo di rischio reputazionale. Siamo fortemente convinti che Florence possa oggi rappresentare una risposta efficace alle esigenze delle case di moda che sono alla ricerca di qualità, efficienza organizzativa e attenzione alla sostenibilità».