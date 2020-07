In tre mosse i commercialisti possono dimenticare la carta

Il passaggio successivo è quello, più sofisticato, pensato per gli studi che puntano a fornire una consulenza ad alto valore aggiunto. In questo caso si può investire su un sito non vetrina che possa fungere da vera e propria home page per gli stessi clienti e che offra loro «servizi extra quali l’incasso fatture, agevolare il pagamento con i fornitori e monitorare in tempo reale i flussi di cassa» precisa Braga. Lui, dopo il Covid, è andato anche oltre e dal sito del suo studio (Swing), ha inaugurato da poco #digitalrestart, un servizio di consulenza solo online su tematiche non solo fiscali, mettendo insieme competenze a 360 gradi da prenotare per un videoconsulto.

Ma gli strumenti più complessi possono non essere alla portata di tutte le tasche. «L’ostacolo più grande che intravedo - aggiunge Grosso - non è quello delle risorse che pure possono avere un peso in questo periodo, quanto quello culturale. Basti pensare ad esempio alla formazione necessaria per digitalizzare tutti i collaboratori». Anche per realizzare importanti sinergie sui processi di digitalizzazione il Consiglio nazionale dei commercialisti ha suggerito nello studio su «Il processo di aggregazione e la digitalizzazione negli studi professionali» la strada maestra della rete per le realtà minori.

La comunicazione interna

Ma per chi invece è già cresciuto proprio acquisendo e aggregando studi sul territorio, il nervo lasciato scoperto dal Covid è quello della comunicazione interna, che vada oltre le riunioni su Skype o Teams. «Dal 2019 a oggi siamo passati da 4 a sei sedi sul territorio e altre due sono in arrivo - osserva Mauro Puppo, ad di Nexta, holding specializzata nella consulenza Tax&Legal per le Pmi - inevitabile la necessità di trovare un luogo virtuale nel quale conoscerci, aggiornarci ma anche sviluppare aree di business». Nexta sta quindi lavorando a un gestionale evoluto tagliato su misura, che abbia la «facilità d’uso di un social network». «Il primo servizio a partire sarà la banca dati dei nostri profili - continua Puppo - in modo che chi, tra i colleghi, ha bisogno di una competenza specifica può subito trovarla». Sulla piattaforma sarà possibile condividere informazioni, pareri , circolari interne e webinar. E consultare tutte le pratiche dematerializzate. Con l’obiettivo, non proprio ultimo, di sviluppare il business attraverso maggiori sinergie.