In treno all’aeroporto di Orio, strategico l’asse con Genova di Marco Morino

Progetto. Pressing sulla realizzazione del collegamento ferroviario con Orio

4' di lettura

Confindustria Lombardia, di concerto con le proprie 9 associazioni territoriali, ha elencato nelle scorse settimane una serie di opere infrastrutturali, stradali e ferroviarie, giudicate prioritarie per la Lombardia, nell’ottica di una più efficiente mobilità, innalzamento della qualità della vita e maggiore competitività. Tra questi interventi spiccano alcune opere ferroviarie solo all’apparenza minori, ma che in realtà rivestono una grande importanza per i territori di riferimento e per le comunità presenti. Vediamo di quali opere si tratta e a che punto siamo nella loro realizzazione. Intanto una premessa: gli investimenti che Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs Italiane) ha messo in campo per migliorare la mobilità ferroviaria in Lombardia, con un orizzonte temporale pluriennale, ammontano a circa 16,7 miliardi di euro.

L’area bresciana

Il primo pacchetto di interventi citato da Confindustria Lombardia riguarda il potenziamento della rete ferroviaria Brescia-Cremona-Piacenza e Brescia-Ghedi-Montichiari, per il collegamento della Tav con l’aeroporto di Montichiari e la fiera. Per quanto riguarda la Brescia-Cremona-Piacenza, siamo ai primi passi: lo studio di fattibilità è in fase di avvio. Previsti il radoppio dei binari in alcune tratte e la soppressione di tutti i passaggi a livello. L’obiettivo è aumentare la capacità della linea a oggi interessata da un traffico superiore ai 70 treni/giorno e la regolarità della circolazione. Un poco più avanti è il potenziamento della linea ferroviaria Brescia-Ghedi-Montichiari: è stato ultimato lo studio di fattibilità dell’intervento, che ora è in project review, a seguito del quale verrà avviata la progettazione di fattibilità tecnico-economica. Nell’ambito di questo intervento, l’opera forse più interessante è il nuovo collegamento a binario unico verso Montichiari aeroporto e Montichiari fiera di circa 11,7 chilometri, con realizzazione di due nuove stazioni presso l’aeroporto e la fiera di Montichiari.

Obiettivo Olimpiadi 2026

Il secondo intervento prioritario indicato da Confindustria Lombardia è relativo al potenziamento del collegamento ferroviario Milano-Sondrio-Tirano in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026 (l’investimento stimato è di 96 milioni di euro). Nel progetto rientra anche il piano di soppressione dei passaggi a livello presenti lungo la linea e loro sostituzione con opere di viabilità alternativa. A differenza degli altri progetti, in questo caso siamo in presenza di un’opera che dovrà necessariamente essere ultimata entro una scadenza precisa. L’obiettivo ultimo è l’istituzione di un servizio Milano-Tirano ogni 30 minuti.

A Orio con il treno

Il terzo progetto è forse il pìù noto e di cui si è già molto parlato: la realizzazione del collegamento ferroviario con l’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. Riassumiamo: il progetto prevede la costruzione di un collegamento ferroviario tra l’aeroporto di Orio, che attualmente non è servito direttamente da alcun tipo di collegamento ferroviario, e la rete ferroviaria nazionale per servizi verso Milano. La linea avrà una lunghezza complessiva di circa 5 chilometri, di cui uno in affiancamento alla linea storica. È prevista una galleria, al fine di evitare l’interferenza con il cono di volo della pista aeroportuale. La nuova stazione a servizio dell’aeroporto avrà 4 binari e due banchine lunghe 250 metri per il servizio viaggiatori e sarà raggiungibile tramite collegamento interrato con tappeto mobile direttamente al terminal aerportuale. Il costo totale dell’intervento è di 170 milioni. Il progetto definitivo è stato ultimato; l’iter autorizzativo è in corso. C’è la concreta speranza di avviare i cantieri in tempi ragionevoli. Benefici a progetto ultimato: collegamento aeroporto-stazione Fs di Bergamo in 10 minuti; collegamento aeroporto-Milano Centrale con percorrenze tra 50 e 60 minuti a seconda del numero di fermate intermedie programmate. Il collegamento permetterà a regime di avere un treno ogni 10 minuti per l’aeroporto.

L’asse Milano-Pavia-Genova

Il quarto intervento indicato dagli industriali lombardi riguarda il potenziamento dell’asse ferroviario Milano-Pavia-Genova, che riveste una particolare importanza anche in vista del completamento del Terzo valico, il nuovo tunnel ferroviario, che renderà più rapidi i collegamenti con il porto di Genova. Il progetto prevede il quadruplicamento, per fasi funzionali, della linea Milano-Genova in ingresso al nodo di Milano tra Pavia e Milano Rogoredo, per una lunghezza di circa 26 chilometri. L’intervento è previsto all’interno del contratto di programma investimenti 2017-2021, con costo totale pari a 900 milioni di euro e risorse pari a 264,50 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione della prima fase funzionale. L’attivazione della prima fase è prevista nel 2025. Il progetto definitivo è stato ultimato; l’iter autorizzativo è in corso. Anche in questo caso la speranza è di aprire i cantieri a breve.