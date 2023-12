In treno verso il Natale tra presepi, mercatini e nuovi servizi notturni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I treni storici non si fermano neppure a Natale. In più, quest’anno, c’è la novità degli intercity notte di Treni Turistici Italiani, la compagnia del Gruppo Fs dedicata al turismo sostenibile che ha attirato l’attenzione anche dell’americana Cnn. Il Natale offre una serie di servizi ferroviari pensati e calibrati per un turismo di qualità, attento a riscoprire le ricchezze del territorio italiano. Un turismo che possa vivere il viaggio in treno come un momento integrante della vacanza e dell’esperienza turistica complessiva.

Fermate a misura di borghi e piccoli centri

l treno è il mezzo ideale per visitare l’Italia, borghi inclusi, grazie alla sorprendente capillarità della rete nazionale. Al nord è possibile immergersi nella magia con il treno dei presepi e dei mercatini di Natale che da Gemona del Friuli (Udine) conduce fino a Sacile (Pordenone). A bordo di un suggestivo treno Centoporte, al traino di una locomotiva degli anni ’30, si potrà visitare il piccolo centro di Poffabro, soprannominato “il presepe tra i presepi” per le tante opere artigianali realizzate dagli abitanti del borgo che adornano cortili, balconi e finestre. È una tradizione pluricentenaria quella dei mercatini di Natale, nati nel Medioevo. E in Italia quasi tutti sono raggiungibili in treno, a partire dal più antico: a Bolzano il mercatino ha preso il via il 24 novembre e durerà fino al 6 gennaio. Nel capoluogo altoatesino si arriva con Frecce, eurocity e regionali. Sempre in Trentino-Alto Adige c’è il mercatino di Bressanone, con quasi 40 bancarelle.

Dalla Transiberiana d’Italia al treno di cioccolato in Sicilia

l treno dei mercatini di Natale in Abruzzo è una bella esperienza per tutta la famiglia. Dal 25 novembre al 7 gennaio, infatti, si parte da Sulmona per fare tappa a Roccaraso e Campo di Giove per visitare i mercatini lungo lo spettacolare tracciato ferroviario, in ascesa verso la Maiella e gli Altipiani d’Abruzzo, conosciuto come la Transiberiana d’Italia. Per tutte le partenze viene impiegato il suggestivo convoglio d’epoca della Fondazione Fs Italiane, composto dal potente Bombardone, il locomotore D445 alla testa di vetture Centoporte con interni in legno e apposito carro bagagliaio. In Campania è imperdibile il mercatino allestito nel Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa, raggiungibile in treno storico da Napoli mentre in Sicilia è possibile salire sul treno del cioccolato: un viaggio all’insegna di un Natale alternativo tra architetture barocche e un suggestivo mare invernale che porta a Modica (Ragusa).

La novità dell’Espresso Cadore

La novità della stagione, che ha tenuto banco a inizio settimana durante la presentazione dell’offerta invernale del Gruppo Fs, è l’Espresso Cadore, il nuovo intercity notturno tra Roma e Cortina, la perla delle Dolomiti. Partenza da Roma Termini alle 21.40 e arrivo a Calalzo alle 7.57; da qui in autobus fino al centro di Cortina in 50 minuti. Il Roma-Cortina (220 posti letto) sarà attivo durante tutti i weekend tra il 15 dicembre e il 25 febbraio 2024. L’ambizione di Treni Turistici Italiani è offrire «treni come alberghi per dimostrare che la vacanza in treno inizia dalla stazione». Non solo montagna. Anche a Milano ci sono i mercatini di Natale. Fino al 6 gennaio, lungo il perimetro della cattedrale, l’appuntamento più atteso e amato da milanesi e turisti: il mercatino di Natale in Piazza Duomo. Per tutti i bambini non potrà mancare una visita alla casa di Babbo Natale, con eventi pensati per loro e un presepe a grandezza naturale. E raggiungere Milano in treno è semplicissimo.