In Trentino per celebrare i formaggi locali

Con l'approssimarsi dell'autunno anche in Trentino mucche, capre e pecore, annunciate dal festoso risuonare dei grossi campanacci, rientrano dagli alpeggi in quota. Il ritorno di mandrie e greggi viene celebrato in ogni valle trentina con le “desmontegade”, un momento di ringraziamento, ma soprattutto un'occasione di festa per deliziare il palato con i prodotti caseari del territorio. I malgari indossano i loro abiti tradizionali e portano a valle le forme di formaggio d'alpeggio prodotte durante l'estate. Intanto le mandrie e le greggi, con le corna addobbate da nastri colorati e fiori, sfilano nel centro dei paesi. Sono numerosi gli appuntamenti dell'autunno che celebrano i formaggi locali, come quello simbolo della Val di Sole, il Casolèt, al quale è dedicato il CheesFestiValdiSole, con eventi e appuntamenti dedicati alla cultura dell’alpeggio e alla sua tradizione gastronomica. Non mancano le visite guidate alle malghe e ai caseifici, fiere e feste dell'agricoltura, l'appuntamento con Latte in Festa in Val di Rabbi, le degustazioni, i menù a tema proposti dai ristoranti della valle e gli showcooking. A Palazzo Scopoli a Tonadico, ai piedi delle Pale di San Martino, si organizza un'esperienza immersiva che racconta di latte e burro, per grandi e piccini, con degustazioni à la carte. In Valsugana, a Levico Terme, è possibile scoprire e degustare i formaggi tipici di ogni valle del Trentino. L'11 e 12 novembre a Rallo, in Val di Non, torna l'appuntamento con Formai dal Mont, rassegna dei formaggi di malga della Val di Non, della Val di Sole e dell’Altopiano della Paganella, occasione per assaggiare i prodotti ottenuti con il latte di malga: formaggi freschi, stagionati, vaccini e caprini.

