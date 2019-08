In Trentino e Liguria i più ricchi d’Italia. E il Fisco punta sul risparmiometro

Ottenuto l’ok dell’Authority, l’agenzia delle Entrate ha avviato la sperimentazione. A fine agosto dello scorso anno è partita la procedura per l’analisi del rischio sulle società, che ha portato a stilare una lista di 1.200 posizioni: in pratica, soggetti che avevano movimentato somme consistenti sui conti correnti e che non risultavano aver presentato dichiarazione dei redditi e Iva o l’avevano presentata senza valori contabili significativi. Da questa platea è stato selezionato l’elenco delle 156 società di persone e di capitali indiziate di evasione fiscale, su cui si stanno ora concentrando le attenzioni degli uffici locali (si veda Il Sole 24 Ore del Lunedì del 3 giugno).

La stretta sulle persone fisiche

Il modello ora viene replicato per i contribuenti persone fisiche, partendo dai dati di sintesi della Superanagrafe: saldo a inizio e a fine anno, totale movimenti in entrata e in uscita, giacenza media. Questi elementi servono come input agli uffici centrali per i primi incroci e per individuare quei contribuenti che – in presenza di ingenti movimenti sui conti e redditi pari a zero o quasi – dovranno poi essere meglio analizzati dalle direzioni provinciali dell’Agenzia.

E non finisce qui, perché il decreto fiscale collegato all’ultima manovra ha previsto che le informazioni della Superanagrafe potranno essere utilizzate in chiave antievasione anche dalla Guardia di finanza.

Ricchezza pari a 11,6 volte il reddito